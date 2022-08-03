Уличные виды спорта станут частью проекта «Дети Азии»

Международные игры «Дети Азии» Владивосток 2022 Пресс-конференция «Экватор игр»

I юношеские Азиатские уличные Игры пройдут в 2023 году. Предварительно на них заявлено пять обязательных видов спорта: баскетбол 3х3, скейтбординг, граффити, воркаут и брейкинг.

Как отметил Владимир Максимов, новый проект Международного комитета направлен на развитие городской среды и видов спорта, которым до сегодняшнего дня не уделялось достаточно внимания «Мы сможем привлечь внимание к этим видам. Уверены, что этот проект будет иметь большой успех, что подтолкнёт больше молодых ребят к занятию спортом. Проведение этих Игр также будет способствовать развитию городской среды. Особенность этих игр в том, что участие в них смогут принимать муниципалитеты. Каждый город сможет выставить свою команду». Он добавил, что заявки на проведение игр может подавать любой муниципалитет Азии или Российской Федерации, территория которого расположена на Азиатском континенте. При этом правительство должно гарантировать поддержку проведения таких игр.

В мультиспортивном турнире примут участие спортсмены 16 лет и моложе.

Заявочная кампания на проведение первых Игр начнется уже в сентябре этого года.