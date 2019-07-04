Уличное ограбление совершено в столице

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратился за помощью местный житель. Он сообщил о совершенном в отношении него уличном ограблении. Потерпевший пояснил, что он возле бара «Мохито» ждал свою подругу. В это время к нему подошел неизвестный молодой человек и резко выхватил из рук мобильный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила около 10000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался 17-летний молодой человек. Со слов подозреваемого, похищенный смартфон он сбыл.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Уважаемые родители и иные законные представители несовершеннолетних, также сами несовершеннолетние, сотрудники полиции напоминают вам, что по совершению ряда преступлений, в том числе и за грабеж, уголовную ответственность несет лицо, достигшее 14-летнего возраста.