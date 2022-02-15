Укусила собака. Кого накажут?

За нападения бездомных собак на людей наказывать станут муниципальных чиновников.

Штрафы в размере до 200 тысяч рублей предлагается ввести для владельцев животных за укусы их питомцев. В первую очередь, речь идет о собаках. В случаях же, когда на людей нападут бездомные псы, перед законом отвечать будут чиновники. «Мы планируем вносить поправки в Кодекс об административных правонарушениях дополнительно к тем штрафам, которые уже приняты в первом чтении в декабре прошлого года. Ко второму чтению буду вносить штрафы для должностных лиц за неисполнение требований законодательства по обращению с безнадзорными животными. Это будут крупные штрафы — до 200 тысяч рублей», — сообщил первый замглавы Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, для должностных лиц будет наступать и уголовная ответственность, если в результате нападения бездомных животных будут жертвы или будет причинен вред здоровью людей. Но сейчас в большинстве случаев для них нет никакой ответственности за срыв всех мероприятий по исполнению этого закона», — отметил Бурматов.

Такие же крупные штрафы предлагается установить и в отношении владельцев животных за укусы и нападения на людей.

«Мы предлагаем дать право регионам самим решать, выпускать животных после стерилизации и вакцинации обратно на улицу или оставлять на дожитие», — отметил Владимир Бурматов.