21.07.2020
14:51
180
Происшествия
Украл, выпил, в тюрьму!
Пациент районной больницы в Ленске лишился 5 000 рублей.
Полицейские выяснили, что к краже причастен ранее судимый 22-летний сосед потерпевшего по палате. Установлено, что подозреваемый незаметно похитил 5000 рублей из тумбочки соседа, после чего сбежал из больницы.
Как пояснил злоумышленник, он потратил деньги на покупку спиртного.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.07.2020
0
21.07.2020
55
21.07.2020
181
21.07.2020
152
21.07.2020
162
21.07.2020
201
21.07.2020
395
21.07.2020
175
21.07.2020
302
21.07.2020
128
21.07.2020
187
21.07.2020
447
21.07.2020
286
21.07.2020
5937
21.07.2020
240
21.07.2020
201
21.07.2020
1555
21.07.2020
273
21.07.2020
254
21.07.2020
307
21.07.2020
627
21.07.2020
580
21.07.2020
430
21.07.2020
1030
21.07.2020
428
21.07.2020
334
21.07.2020
199
21.07.2020
420
21.07.2020
335
21.07.2020
261
21.07.2020
241
21.07.2020
1073
21.07.2020
3884
21.07.2020
808
20.07.2020
535
20.07.2020
3281
20.07.2020
676
20.07.2020
567
20.07.2020
494
20.07.2020
838
20.07.2020
408
20.07.2020
1581
20.07.2020
1079
20.07.2020
511
20.07.2020
1244
20.07.2020
4504
20.07.2020
1244
20.07.2020
926
20.07.2020
645
20.07.2020
577
20.07.2020
826
20.07.2020
625
20.07.2020
468
20.07.2020
2525
20.07.2020
836
20.07.2020
825
20.07.2020
472
20.07.2020
1096
20.07.2020
1191
20.07.2020
1585
20.07.2020
980
20.07.2020
1687
ТОП НОВОСТИ
17.07.2020
7019
20.07.2020
5557
20.07.2020
5513
17.07.2020
5464
17.07.2020
5219
17.07.2020
5014
20.07.2020
4508