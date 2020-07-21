Украл, выпил, в тюрьму!

Пациент районной больницы в Ленске лишился 5 000 рублей.

Полицейские выяснили, что к краже причастен ранее судимый 22-летний сосед потерпевшего по палате. Установлено, что подозреваемый незаметно похитил 5000 рублей из тумбочки соседа, после чего сбежал из больницы.

Как пояснил злоумышленник, он потратил деньги на покупку спиртного.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.