Украл пылесос, его продал, деньги пропил

В Якутске сотрудниками полиции раскрыта кража имущества из химчистки

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» с сообщением о краже имущества обратился владелец химчистки. Заявитель обнаружил пропажу пылесоса-керхер. Общий материальный ущерб составил более 60 000 рублей.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела МУ МВД России «Якутское» установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 37-летний мужчина.

Установлено, что подозреваемый является работником данной химчистки и в отсутствие владельца распивал спиртное. Когда алкоголь закончился у подозреваемого возник преступный умысел, он похитил дорогостоящий пылесос и сбыл в комиссионный магазин за 24000 рублей, а вырученные деньги потратил на покупку алкоголя. Долгое время злоумышленник не выходил на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».