Украл, продал, выпил — сядешь

В Якутске полицией раскрыта кража строительных инструментов.

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от местного жителя, который пояснил, что у него похитили бензопилу «STIHL» и болгарку «Bosch». Общий материальный ущерб составил порядка 16 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался безработный и ранее судимый 38-летний приятель заявителя, с которым накануне совершения кражи потерпевший распивал спиртные напитки.

Выяснилось, что злоумышленник успел реализовать похищенное в комиссионный магазин, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.