Украл деньги с мобильного банка пьяного собутыльника

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от жителя г. Якутска, который сообщил, что с его банковской карты похищено 23 830 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 26-летний мужчина.

Выяснилось, что потерпевший распивал алкоголь в компании знакомых. После застолья злоумышленник вызвался проводить заявителя до дома. Воспользовавшись нетрезвым состоянием мужчины, подозреваемый перевел деньги с карты потерпевшего с помощью услуги «мобильный банк». Как оказалось, на смартфоне не был установлен пароль, поэтому получить доступ к нему не составило труда. Похищенные денежные средства подозреваемый потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.