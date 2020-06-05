Украл деньги и проиграл на ставках

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратился житель столицы Якутии. Он сообщил полицейским о краже 5 000 долларов. Он обнаружил, что неизвестный подменил его деньги на сувенирные и обратился в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен 35-летний родственник заявителя.

Установлено, что потерпевший разрешил своему родственнику месяц пожить у себя дома, а сам на это время уехал из города по делам. Перед отъездом заявитель забыл спрятать в сейфе 5 000 долларов и оставил их в кармане пиджака. Вскоре подозреваемый обнаружил деньги и заменил настоящие доллары сувенирными. Похищенные деньги злоумышленник поставил на один из боев UFC, но в итоге всё проиграл.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.