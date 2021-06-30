Указы главы Якутии о награждении

За безупречную государственную гражданскую службу, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд наградить

ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ЯКУШЕВУ Ирину Семеновну, советника Главы Республики Саха (Якутия), город Якутск.

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 8 сентября 2015 г. № 660 «Об утверждении положений о государственных премиях Республики Саха (Якутия)», рассмотрев предложение Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени В.В. Никифорова-Кулумнуур в области журналистики, постановляю:

за серию материалов о духовном, культурном, литературном, спортивном сотрудничестве Республики Саха (Якутия) с другими странами и регионами, способствующих формированию положительного имиджа региона, присудить Государственную премию Республики Саха (Якутия) имени В.В. Никифорова-Кулумнуур в области журналистики и присвоить звание лауреата

УШНИЦКОМУ Ивану Петровичу, главному редактору газеты «Киин куорат» муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты “Эхо столицы”» городского округа «город Якутск», заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия), члену Союза писателей и журналистов России, город Якутск.