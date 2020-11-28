Указом Ил Дархана вручены государственные награды

В честь Всероссийского Дня матери в Якутии чествовали многодетных матерей. Председатель правительства республики Андрей Тарасенко в онлайн-формате поздравил многодетных матерей, активисток женского движения республики и вручил государственные награды присутствующим.

«Воспитывать детей – это великий и самый главный труд на земле. Мы благодарим всех матерей республики за значимый вклад в укрепление семьи, развитие семейных традиций и активную общественную деятельность. Мы со своей стороны будем поддерживать вас и помогать вырастить и воспитать достойное поколение якутян», – сказал Андрей Тарасенко.

Государственные награды указом главы республики Айсена Николаева были вручены 8 многодетным матерям. Знаком «Мать-героиня» награждена Жанна Семёнова, которая воспитывает 10 детей, знаком «Материнская слава» I степени награждена Светлана Иванова, воспитывающая 10 детей, знаком «Материнская слава» II степени награждены: Марина Слепцова, Матрена Мидловец и Сардаана Слободчикова, в семьях которых воспитываются 8 детей, знаком «Материнская слава» III степени награждены матери, воспитывающие 7 детей: Галина Замятина, Любовь Торговкина, Любовь Попова. За значительный вклад в социально-экономическое развитие родной республики и многолетнюю активную общественную деятельность Почётным знаком имени Софьи Сидоровой награждена профессор Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Зоя Башарина.

От имени многодетных матерей Жанна Семёнова выразила благодарность за высокую оценку материнского труда. «Мы рады, что у нас в республике уделяется большое внимание социальной политике, ведётся целенаправленная деятельность по поддержке многодетных семей. Это действительно большая помощь для нас», – заключила Жанна Семёнова.



