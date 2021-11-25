Общество
Указ Президента РФ «О награждении государственными наградами Российской Федерации»
О награждении государственными наградами Российской Федерации
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ
ШИМОХИНА Василия Владимировича – генерального директора акционерного общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии», Республика Саха (Якутия).
За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
АНДРЕЕВУ Николаю Ивановичу – начальнику федерального казенного учреждения «Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Вилюй» Федерального дорожного агентства», Республика Саха (Якутия).
Президент
Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
24 ноября 2021 года
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