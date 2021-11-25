25.11.2021
15:40
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Общество

Указ Президента РФ «О награждении государственными наградами Российской Федерации»

О награждении государственными наградами Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ

ШИМОХИНА Василия Владимировича – генерального директора акционерного общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии», Республика Саха (Якутия).

За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

АНДРЕЕВУ Николаю Ивановичу – начальнику федерального казенного учреждения «Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Вилюй» Федерального дорожного агентства», Республика Саха (Якутия).

Президент

Российской Федерации                                                           В.Путин

Москва, Кремль

24 ноября 2021 года

№ 671

Фото: SAKHALIFE
Источник: Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)
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