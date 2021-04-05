Указ об охоте, о котором предупреждал Ил Дархан

Утвержден указ об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Якутии.

В преддверии празднования Дня охотника, 1 апреля 2021 года, утвержден Указ главы Республики Саха (Якутия) «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Республики Саха (Якутия)», в котором установлены сроки осуществления охоты на охотничьи виды животных.

Указ был разработан на основании требований, установленных Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Правилами охоты, утвержденными приказом министерства природных ресурсов и экологии РФ.

При разработке Указа были собраны и учтены предложения советов по охоте муниципальных районов и ведущих научных организаций республики. Проект указа был рассмотрен на заседании Совета по охоте и охотничьему хозяйству при правительстве Республики Саха (Якутия).

Изменения, касающиеся Республики Саха (Якутия), заключаются в следующем:

— появилась возможность передвигать сроки охоты на турпана с 29 мая по 4 июня с общей продолжительностью не более 4 дней. Ранее сроки охоты на турпана были установлены с 1 по 4 июня с указанием районов в Правилах охоты. В связи с этим, по предложениям Советов по охоте районов установлены различные сроки охоты на турпана;

— срок охоты на все половозрастные группы лося начнется с 15 сентября по 25 декабря, раньше сроки были установлены с 1 октября по 15 декабря;

— увеличился осенне-зимний срок охоты на бурого медведя с 1 августа по 31 декабря, то есть увеличилась возможность охоты на берлоге, при этом отмечаем, что Правилами запрещается добыча медведей в возрасте менее одного года, самок с медвежатами текущего года рождения. Весенний период охоты утвержден с 20 апреля по 10 июня;

— уменьшились сроки охоты на дикого северного оленя с 1 августа текущего года по 31 января следующего года;

— срок охоты на взрослых самцов косули начнется с 20 августа по 20 сентября;

— появилась возможность охоты петлями на зайца-беляка при осуществлении спортивной и любительской охоты, на волка в целях осуществления регулирования их численности. Раньше эта возможность была только в арктических улусах;

— появилась возможность охоты весной на селезней уток до 30 дней, при условии, если охота осуществляется с подсадной (манной) уткой. Сроки охоты установлены в центральных, заречных и южных группах районов с 21 апреля по 20 мая, в вилюйской группе, части северных районов — 24 апреля по 23 мая. В арктических и части северных районов, по рекомендации научных организаций, сроки охоты не установлены. Кроме того, сообщаем, что Указом введены ограничения по количеству охотников на 1 подсадную (манную) утку не более 3 охотников. Для получения разрешения на добычу в сроки, установленные на селезней уток с подсадной (манной) уткой не требуется дополнительных документов, кроме заявления на выдачу разрешения, где указаны сроки охоты на селезней уток с подсадными (манными) утками;

— летне-осенняя охота на водоплавающую дичь по Указу установлены с 3 субботы августа по 31 декабря, на боровую дичь, кроме белой и тундряной куропатки с третьей субботы августа по 31 декабря. На белую и тундряную куропатки с третьей субботы августа по 20 апреля.

Изменения, касающиеся сроков охоты лося, косули, бурого медведя, турпана, охоты петлями на зайца-беляка, на волка в целях регулирования численности внесены благодаря работе Минэкологии Якутии с Министерством природных ресурсов и экологии РФ в ходе разработки проекта Правил охоты.

Напоминаем, что выдача разрешений на добычу пернатой дичи в весенний период производится в городе Якутске по адресу 202 микрорайон, корпус 18/2 Якутским комитетом государственного экологического надзора, в муниципальных районах территориальными подразделениями государственного экологического надзора.