Указ о присуждении госпремии Якутии

Указ о присуждении госпремии РС (Я) имени М. М. Федорова в области юриспруденции 2022 года

О присуждении Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени М. М. Федорова в области юриспруденции 2022 года

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 8 сентября 2015 г. № 660 «Об утверждении положений о государственных премиях Республики Саха (Якутия)», рассмотрев предложение Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени М. М. Федорова в области юриспруденции, постановляю:

за социально значимую деятельность в области защиты прав, свобод и законных интересов граждан, вклад в повышение правовой культуры в обществе, развитие юридических наук и подготовку квалифицированных юридических кадров присудить Государственную премию Республики Саха (Якутия) имени М. М. Федорова в области юриспруденции 2022 года с присвоением звания лауреата

КИМУ Александру Николаевичу, профессору кафедры «Конституционное и муниципальное право» юридического факультета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова», доктору юридических наук, заслуженному юристу Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации, лауреату Государственной премии имени М. К. Аммосова в области государственного строительства.

Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ 20 декабря 2022 г. № 2722