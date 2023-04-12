Указ о награждении почетным знаком «Үйэ саас»

Указ о награждении почетным знаком долгожителя Якутии «Уйэ саас» № 2836 В целях государственной поддержки долгожительства, признавая высокую общественную роль долгожителей в развитии и сохранении морально-этических, духовных и трудовых традиций народов республики, и в связи со столетием со дня рождения наградить ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ДОЛГОЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «УЙЭ СААС» БЕРЕЗКИНА Алексея Николаевича, ветерана Великой Отечественной войны, кавалера ордена Отечественной войны II степени, награжденного медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За трудовую доблесть», почетного гражданина Мегино-Кангаласского улуса, город Якутск. Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ 5 апреля 2023 г. № 2836

Источник: ЯСИА

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх