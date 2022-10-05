Указ о награждении орденом РС(Я) «Полярная звезда» №2609 от 27 сентября 2022 года

За особые заслуги в области государственного строительства, значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) и многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность наградить

ОРДЕНОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

ТОМТОСОВА Алексея Александровича, видного государственного деятеля, кавалера ордена «Знак Почета», заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), лауреата Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени М.К. Аммосова в области государственного строительства.

Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ 27 сентября 2022 г. № 2609

Общественность республики чествовала с 80-летием видного государственного и общественного деятеля Алексея Александровича Томтосова. Юбиляра поздравил Айсен Николаев, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе главы и правительства республики.

«Алексей Александрович Томтосов — человек незаурядной судьбы, которая тесно сплетена с важнейшими вехами, ярчайшими событиями в истории Якутии, в истории страны. Комсомол, партийная работа, органы республиканской и федеральной власти — где бы ни служил Алексей Александрович, он находился на острие принятия решений, судьбоносных, во многом определивших пути развития страны и республики. Умение определить приоритеты, поставить во главу угла важные для общества цели, умение четко видеть путь от постановки задачи до результата — вот те качества Алексея Александровича, благодаря которым он вел за собой людей, вдохновлял на высокие достижения», — сказал Глава.

Айсен Николаев особо отметил и высоко оценил деятельность Алексея Томтосова в должности главы города Якутска.

«Алексей Александрович возглавлял мэрию Якутска в сложнейший период, когда стояла задача сохранить стабильность городского хозяйства, снизить негативное влияние экономического кризиса на жизнь горожан. Мэр Томтосов даже в этих сложных условиях не ограничивался лишь поддержанием жизнеобеспечения города. В отличие от многих других городов, Якутск не переставал развиваться», — подчеркнул руководитель региона.

Как считает Айсен Николаев, важнейшая заслуга Алексея Томтосова — руководителя федерального уровня в том, что исторически сложившаяся в Якутии модель межнациональных отношений стала примером для всей России.

Глава обратил внимание на вклад юбиляра в формирование и развитие кадрового потенциала Якутии, также в объединение соотечественников, живущих за пределами республики.

«Ведь в любые, в самые сложные времена у человека должна быть точка опоры — его малая родина. Отсюда и начинается патриотизм, преданность Отечеству — Алексей Александрович Томтосов всей своей жизнью доказывает ценность и огромную значимость этих важнейших качеств, служа своей родной Якутии, служа нашей стране России», — сказал Айсен Николаев и пожелал юбиляру долгих лет жизни, бодрости духа.

За выдающийся вклад в развитие экономики и укрепление государственности Глава Якутии вручил Алексею Томтосову высшую награду республики — орден «Полярная звезда».

Алексей Томтосов родился 17 июля 1942 года в п. Аллах-Юнь Усть-Майского района. В 1972-1979 гг. — первый секретарь Якутского обкома ВЛКСМ, 1993-1995 гг. — мэр города Якутска, 1995-1996 гг. — первый заместитель председателя Правительства РС (Я), 1996-2001 гг. — заместитель министра РФ по делам национальностей и федеративным отношениям (по делам федерации, национальной и миграционной политики РФ). Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) в области государственного строительства.

