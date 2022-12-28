Указ о награждении государственными наградами Якутии

Указ о награждении государственными наградами РС(Я) № 2723 от 20 декабря. За заслуги в области культуры и искусства, сельского хозяйства, энергетики, местного самоуправления, законности, активную общественную деятельность, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетные звания «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ПЕТРОВОЙ Клавдии Васильевне, директору муниципального бюджетного учреждения культуры Дом народного творчества «Эйгэ» муниципального образования «Тасагарский наслег» муниципального района Вилюйский улус (район) Республики Саха (Якутия); «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» АНДРЕЕВУ Никите Викторовичу, главе муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия); ИННОКЕНТЬЕВУ Алексею Михайловичу, главе муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия). Наградить ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) СЛЕПЦОВА Петра Петровича, ветерана сельского хозяйства, почетного гражданина Верхоянского района, Верхоянский район; ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» АРГУНОВУ Марию Галактионовну, юриста Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»», город Якутск; ДАНИЛОВА Германа Николаевича, начальника службы релейной защиты, автоматики и измерений Центральных электрических сетей публичного акционерного общества «Якутскэнерго», город Якутск. Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ 20 декабря 2022 г. № 2723

Источник: ЯСИА

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