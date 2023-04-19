Указ о награждении государственными наградами Якутии

Указ о награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия) № 2840 За заслуги в области геологии, образования и воспитания подрастающего поколения, транспорта, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетные звания «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГЕОЛОГ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ФЕДОРОВОЙ Светлане Семеновне, заместителю начальника отдела баланса запасов полезных ископаемых Якутского филиала федерального бюджетного учреждения «Территориальный фонд геологической информации по Дальневосточному федеральному округу», город Якутск; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ПЕТРОВОЙ Вере Дмитриевне, учителю начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мюрюнская средняя общеобразовательная школа № 2» муниципального района «Усть-Алданский улус (район)»; СЫРОВАТСКОЙ Ирине Петровне, учителю географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мюрюнская средняя общеобразовательная школа № 2» муниципального района «Усть-Алданский улус (район)». Наградить ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» АРГУНОВА Ивана Ивановича, старшего референта аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия); НИКОЛАЕВА Ивана Ивановича, заместителя директора государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Служба автотранспортного обеспечения», город Якутск. Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ 12 апреля 2023 г.

Источник: ЯСИА

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