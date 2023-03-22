Указ о награждении государственными наградами Якутии

За заслуги в области сельского хозяйства, северного домашнего оленеводства, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд наградить

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