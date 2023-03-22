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Указ о награждении государственными наградами Якутии
Указ о награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия) №2806
За заслуги в области сельского хозяйства, северного домашнего оленеводства, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд наградить
ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПРОТОДЬЯКОНОВА Ивана Васильевича, оленевода 5-го разряда оленеводческой бригады № 8 сельскохозяйственного потребительского заготовительного кооператива «Таба-Яна», Усть-Янский улус (район).
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
СТРУЧКОВА Николая Семеновича, зоотехника кочевой родовой общины коренных малочисленных народов Севера — эвенов «Удьуор», Усть-Янский улус (район);
ЦЫПАНДИНУ-ЗАХАРОВУ Александру Николаевну, председателя Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов Амгинского улуса, заслуженного зоотехника РСФСР, Амгинский улус (район).
Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
14 марта 2023 г. № 2806
+7 (999) 174-67-82
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