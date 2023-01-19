Указ о награждении государственными наградами РС(Я)

Указ о награждении государственными наградами РС(Я) № 2728 За заслуги в области культуры и искусства, местного самоуправления, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний плодотворный труд присвоить почетные звания «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» САДОВСКОМУ Алексею Юрьевичу, продюсеру автономного учреждения «Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона»; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» АНТИПИНУ Александру Анатольевичу, главе муниципального района «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия); ФЕДОТОВУ Алексею Васильевичу, главе муниципального района «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия). Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ

Источник: ЯСИА

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