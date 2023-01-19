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Указ о награждении государственными наградами РС(Я)
Указ о награждении государственными наградами РС(Я) № 2728
За заслуги в области культуры и искусства, местного самоуправления, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний плодотворный труд присвоить почетные звания
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
САДОВСКОМУ Алексею Юрьевичу, продюсеру автономного учреждения «Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона»;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
АНТИПИНУ Александру Анатольевичу, главе муниципального района «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия);
ФЕДОТОВУ Алексею Васильевичу, главе муниципального района «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия).
Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ
+7 (999) 174-67-82
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