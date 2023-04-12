Указ о награждении госнаградами Якутии

Указ о награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия) №2837 За заслуги в области сельского хозяйства, вклад в социально-экономическое развитие республики, многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ДОКТОРОВОЙ Ирине Николаевне, ветеринарному врачу Хатырыкского ветеринарного участка государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Намского улуса с филиалом в Жиганском национальном эвенкийском районе», Намский улус. Наградить ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) МЕСТНИКОВА Василия Васильевича, председателя Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Республики Саха (Якутия), город Якутск. ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» ГУЛЯЕВА Дмитрия Ивановича, коневода-табунщика крестьянского (фермерского) хозяйства «Гуляев Д.Д.», Таттинский улус; ТРЕТЬЯКОВА Сергея Ильича, коневода-табунщика крестьянского (фермерского) хозяйства «Третьякова Октябрина Николаевна», Хангаласский улус. Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ 5 апреля 2023 г. № 2837

Источник: ЯСИА

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх