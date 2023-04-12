12.04.2023
16:03
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Официально

Указ о награждении госнаградами Якутии

Указ о награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия) №2837

За заслуги в области сельского хозяйства, вклад в социально-экономическое развитие республики, многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ДОКТОРОВОЙ Ирине Николаевне, ветеринарному врачу Хатырыкского ветеринарного участка государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Намского улуса с филиалом в Жиганском национальном эвенкийском районе», Намский улус.

Наградить

ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

МЕСТНИКОВА Василия Васильевича, председателя Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Республики Саха (Якутия), город Якутск.

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»

ГУЛЯЕВА Дмитрия Ивановича, коневода-табунщика крестьянского (фермерского) хозяйства «Гуляев Д.Д.», Таттинский улус;

ТРЕТЬЯКОВА Сергея Ильича, коневода-табунщика крестьянского (фермерского) хозяйства «Третьякова Октябрина Николаевна», Хангаласский улус.

Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ

5 апреля 2023 г. № 2837

Источник: ЯСИА

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