Официально
Указ о награждении госнаградами Якутии
Указ о награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия) №2837
За заслуги в области сельского хозяйства, вклад в социально-экономическое развитие республики, многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ДОКТОРОВОЙ Ирине Николаевне, ветеринарному врачу Хатырыкского ветеринарного участка государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Намского улуса с филиалом в Жиганском национальном эвенкийском районе», Намский улус.
Наградить
ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
МЕСТНИКОВА Василия Васильевича, председателя Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Республики Саха (Якутия), город Якутск.
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
ГУЛЯЕВА Дмитрия Ивановича, коневода-табунщика крестьянского (фермерского) хозяйства «Гуляев Д.Д.», Таттинский улус;
ТРЕТЬЯКОВА Сергея Ильича, коневода-табунщика крестьянского (фермерского) хозяйства «Третьякова Октябрина Николаевна», Хангаласский улус.
Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ
5 апреля 2023 г. № 2837
+7 (999) 174-67-82
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