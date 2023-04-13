Указ о награждении госнаградами Якутии
Указ о награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия) №2838
За заслуги в области угольной промышленности, культуры и искусства, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд наградить
ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ЕПИЩЕВА Вячеслава Викторовича, проходчика 5 разряда участка № 1 (подготовительных работ) шахты «Восточная Денисовская» акционерного общества «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский», Нерюнгринский район;
СЕМЕНОВУ Александру Степановну, директора муниципального бюджетного учреждения культуры Центр народного творчества «Эрэл» муниципального образования «Арылахский наслег» муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия);
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
АБИЗОВА Евгения Мухтаровича, электрослесаря подземного участка подготовительных работ № 1 шахты «Инаглинская» акционерного общества «Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский», Нерюнгринский район;
КУРМАЕВА Александра Александровича, машиниста горных выемочных машин 5 разряда участка № 1 (подготовительных работ) шахты «Восточная Денисовская» акционерного общества «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский», Нерюнгринский район.
Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ
5 апреля 2023 г. № 2838
+7 (999) 174-67-82
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