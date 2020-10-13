Указ главы Якутии: жесткие новые правила самоизоляции

Указ Главы РС(Я) #1470 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143 «Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)»

❗ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ:

✅Соблюдать дистанцию до других граждан от 1,5 до 2 метров , в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

✅ Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при захоронении тел лиц, умерших от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

✅ Соблюдать режим самоизоляции по месту проживания в случае

заболевания членов семьи или лиц, совместно проживающих, острыми респираторными вирусными инфекциями с момента обращения за медицинской помощью до установления диагноза, но не более 14 календарных дней.

✅Соблюдать режим самоизоляции по месту проживания в случае

контакта с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение 14 календарных дней со дня контакта.

✅Граждане, за исключением проживающих на территориях

населенных пунктов, не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения, обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).



✅Граждане в возрасте старше 65 лет, а также граждане, имеющие

хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, обязаны соблюдать режим самоизоляции.

❗ Определенные правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями действуют до отмены режима повышенной готовности.