Указ главы Якутии: жесткие новые правила самоизоляции
Указ Главы РС(Я) #1470 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143 «Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)»
❗ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ:
✅Соблюдать дистанцию до других граждан от 1,5 до 2 метров , в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
✅ Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при захоронении тел лиц, умерших от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
✅ Соблюдать режим самоизоляции по месту проживания в случае
заболевания членов семьи или лиц, совместно проживающих, острыми респираторными вирусными инфекциями с момента обращения за медицинской помощью до установления диагноза, но не более 14 календарных дней.
✅Соблюдать режим самоизоляции по месту проживания в случае
контакта с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение 14 календарных дней со дня контакта.
✅Граждане, за исключением проживающих на территориях
населенных пунктов, не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения, обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).
✅Граждане в возрасте старше 65 лет, а также граждане, имеющие
хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, обязаны соблюдать режим самоизоляции.
❗ Определенные правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями действуют до отмены режима повышенной готовности.
+7 (999) 174-67-82