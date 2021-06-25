Указ главы Якутии

С 1 июля заведения Якутии вправе не соблюдать ограничительные меры по коронавирусу, установленные ранее Указом Главы Республики Саха (Якутия), при условии оказания услуг только привитым гражданам или при наличии отрицательного ПЦР-теста со сроком не более 72 часов.

Таким образом, предприятия общественного питания, фитнес-клубы, спортивно-досуговые объекты и другие заведения создадут условия для безопасного организованного досуга якутян без ограничений для собственного бизнеса.

Соответствующий указ о создании безопасных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в период режима повышенной готовности сегодня, 25 июня, подписал глава республики Айсен Николаев.

В так называемые COVID-free зоны будут пускать по QR-коду, который распознается электронным устройством через портал «Госуслуги.Стопкоронавирус» и подтверждает действительность получения гражданином вакцины от Covid-19, или по отрицательному результату ПЦР-теста на бумажном носителе. При этом гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Данное условие также распространяется на работников этих организаций и иных лиц, находящихся в помещениях.

Несовершеннолетние смогут посещать эти места в сопровождении взрослых, предъявивших QR-код или отрицательный тест на коронавирус.

Данные требования, как указано выше, являются добровольными. Благодаря им на «свободные от коронавируса предприятия» больше не будут распространяться ограничения по режиму работы, рассадке, социальному дистанцированию, обязательному ношению маски.

Чтобы начать работать по новым правилам, предприниматели должны отправить заявку в адрес министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии и заключить соглашение с ним. После этого профильное ведомство заносит их в специальный реестр – он будет размещен на официальном сайте министерства и на портале малого и среднего предпринимательства Якутии.

Причем в реестр могут быть включены и те заведения, деятельность которых в настоящее время приостановлена антиковидными мерами. Это ночные клубы (дискотеки), караоке-залы и иные аналогичные объекты.

Указ вступает в силу с 1 июля 2021 года. Он распространяется на рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, банкетные залы и иные предприятия общественного питания, фитнес-клубы, тренажерные залы, спортивные залы, крытые манежи, крытые ледовые катки, спортивно-досуговые организации для занятий граждан физической культурой и спортом, букмекерские конторы и тотализаторы, фирмы по организации и проведению лотерей, ночные клубы (дискотеки), караоке-залы и иные аналогичные объекты.

По всем вопросам предприниматели могут обратиться в отдел торговли, общественного питания и конкуренции Минпреда РС(Я): 50-65-81, 50-62-25; на электронную почту minpred.torg@mail.ru или call_minpred@mail.ru.

С текстом Указа Главы Республики Саха (Якутия) «О создании безопасных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в период режима повышенной готовности» №1918 от 25 июня 2021 года можно ознакомиться здесь.