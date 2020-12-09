Указ главы РС(Я)

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)».

Изменения касаются деятельности режима работы предприятий оптовой и розничной торговли, общественного питания и сферы бытовых услуг в предновогодние дни на период с 10 по 31 декабря 2020 года.

В период действия на территории Якутии режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции предприятия оптовой и розничной торговли, общественного питания и сферы бытовых услуг в течение дня обязаны проводить санитарную уборку. Ежедневно после закрытия объектов для посетителей необходимо проводить генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств.

Согласно внесённым в указ главы Якутии изменениям разрешается деятельность компьютерных клубов и залов при обязательном соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.

Владельцы компьютерных клубов должны обеспечить соблюдение посетителями социального дистанцирования и мер санитарной безопасности: установить санитайзеры, рециркуляторы, проводить термометрию работников и посетителей, регулярно обрабатывать компьютерную технику и помещение дезинфицирующими средствами.

Не допускать в компьютерные клубы и залы несовершеннолетних граждан (школьников), организовать при входе в помещение строгий паспортный контроль.

Также согласно указу главы Якутии разрешается открытие спортивных залов и крытых манежей для занятий граждан оздоровительной гимнастикой, скандинавской ходьбой и бегом строго с 06.00 до 10.00 часов утра.

Учитывая, что оздоровительной гимнастикой и скандинавской ходьбой в основном занимаются граждане старшего возраста, разрешение на открытие спортивных залов и крытых манежей даётся в целях профилактики заболеваний, связанных с гиподинамией.

Данный указ на территории Республики Саха (Якутия) вступает в силу с 10 декабря 2020 года.