УК Якутска отчитались по санобработке подъездов

Управляющие компании и ТСЖ городского округа «город Якутск» отчитались о ходе проведения санитарной обработки мест общего пользования в многоквартирном жилом фонде городского округа «город Якутск». Всего отчеты представили 144 УК и ТСЖ.



Согласно ежедневной сводке МКУ «СЭГХ», по состоянию на 22 марта обработано 64 процента мест общего пользования многоквартирного жилого фонда.

В разрезе округов высокий процент исполнения рекомендаций отмечен в Гагаринском округе (100%, 115 домов) и Октябрьском округе (99%, 236 домов). Что касается пригородных территорий, то полная санитарная обработка прошла в с. Пригородный, с.Табага, мкр. Кангалассы и 96% в Мархе. В остальных округах и пригородах процент исполнения составляет порядка 40-70 %.



В целях недопущения ухудшения эпидемической ситуации в городе Якутске и профилактики распространения коронавирусной инфекции Окружная администрация города Якутска проводит работу с управляющими компаниями и ТСЖ по усилению дезинфекционного режима в местах общего пользования многоквартирных домов. Обработка мест общего пользования хлорсодержащими препаратами должна проводиться дважды в неделю, в ежедневном режиме должно проводиться опрыскивание и протирка контактных поверхностей хлорсодержащими препаратами.



В четверг, 19 марта подписано отдельное распоряжение Окружной администрации, согласно которому МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» осуществляет ежедневный мониторинг исполнения профилактических мероприятий Управляющими компаниями.



Если управляющая компания или ТСЖ еще не произвела дезинфекционные мероприятия в вашем многоквартирном доме, следует обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Якутска по тел. (4112) 44-42-29, 44-42-51 и Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия), тел.: (4112) 34-50-53, 34-26-44, тел./факс (4112) 34-22-49, эл. адрес: ugszhn@sakha.gov.ru.