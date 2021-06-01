01.06.2021
20:40
427
Якутск
УК Прометей+ оставил якутян без горячей воды?
В редакцию SakhaLife.ru обратились жители дома по ул. Октябрьская 27/4 в г. Якутске. Поводом к обращению послужило отсутствие горячей воды в их доме с самого утра 1 июня. Когда и к 20 часам вечера горячая вода не появилась, жильцы позвонили диспетчеру УК Прометей +, узнать, в чем дело. В УК сказали, что горячей воды не будет 3 дня. И ведь никто их об этом не предупредил. В подтверждение своих слов рассерженные жильцы прислали запись разговора с диспетчером. Почему управляющая компания не извещает о начале гидравлических испытаний, осталось не известным…
Источник: SAKHALIFE.RU
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