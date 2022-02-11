УК «Прометей +» накажут за нарушение

Управлением государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) в рамках проведения внеплановой проверки установлено, что при наличии технической возможности, управляющая компания ООО «Прометей+» не обеспечила ввод в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды в 38 многоквартирных домах города Якутска.

Ранее в этих домах, в 2018 году, силами ПАО «Якутскэнерго» были установлены и допущены к эксплуатации общедомовые приборы учета горячего водоснабжения, что подтверждается актами приемки узла учета ГВС.

За нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности надзорный орган привлек ООО «Прометей+» к административной ответственности в ч. 4 ст. 9.16. КоАП РФ, а также выдал предписание на устранение нарушений. Санкции статьи предполагают наказание в виде наложения штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

«Обеспечивать работоспособность общедомовых приборов учета и постоянную готовность для подачи коммунальных ресурсов в многоквартирный дом должно лицо, ответственное за содержание общего имущества, т.е. УК или ТСЖ, ЖСК. Если ОДПУ вышел из строя, восстановить его работу обязаны в течение 2 месяцев с момента поломки», — отметил руководитель Управления госстройжилнадзора РС(Я) Павел Аргунов.