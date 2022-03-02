УК «Новатор» привлечена к административной ответственности

Якутский городской суд оставил без изменения постановление Административной комиссии города Якутска о привлечении управляющей компании «Новатор» к административной ответственности в виде штрафа за несвоевременную уборку наледи.

В ходе рейдовых мероприятий по Центральному округу города Якутска в ноябре 2021 года должностными лицами обнаружено, что в результате течи канализационного выпуска многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Ломоносова, д. 42, на проезжей части ул. Ломоносова образовалась наледь сточных вод площадью 200 кв. метров. В последующем разлившаяся жидкость и образовавшееся обледенение не удалены, что привело к загрязнению прилегающей территории и создало угрозу травматизма граждан, сообщили в Центральном округе.

Проведенной проверкой установлено, что техническое обслуживание данного многоквартирного дома осуществляется ООО УК «Новатор», которое своевременно не ликвидировало образовавшееся в результате утечки обледенение.

Эксплуатация инженерных коммуникаций и сооружений не должна приводить к загрязнению окружающей территории вытекающей водой или иными жидкостями,в соответствии со ст. 47 Правил благоустройства территории городского округа «город Якутск», утвержденных решением Якутской городской Думы от 30.06.2021 № 477-НПА (далее Правила).

«В случае аварийного истечения жидкости утечка должна быть ликвидирована в течение суток, а разлившаяся жидкость удалена. В зимний период к ликвидации образовавшегося в результате утечки обледенения необходимо приступать немедленно. После устранения утечки обледенение должно быть ликвидировано полностью в течение 12 часов», — уточнили в Правовом Департаменте Окружной администрации г. Якутска.

По факту выявленных нарушений должностным лицом управы Центрального округа составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.25 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях — нарушение установленных правилами благоустройства территорий муниципальных образований требований по уборке территории муниципального образования. По постановлению Административной комиссии городского округа «город Якутск» управляющая компания «Новатор» привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Не согласившись с данным постановлением, ООО УК «Новатор» обжаловало его в Якутский городской суд. Однако определением Якутского городского суда от 1 марта 2022 года суда постановление Административной комиссии оставлено без изменения.