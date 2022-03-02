УК «Гармония» привлечена к административной ответственности за нарушение

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) проверило исполнение предписания, выданного управляющей организации ООО УК «Гармония» по результатам внеплановой выездной проверки в декабре прошлого года. Обслуживающей организации было указано на недопустимость нарушения лицензионных требований при управлении многоквартирным домом.

Ранее в надзорный орган обратилась жительница дома 19/3 по улице Петра Алексеева в городе Якутске с жалобой на неудовлетворительное состояние подъезда. При осмотре специалистом были зафиксированы трещины на стенах в межквартирных коридорах, отсутствие частей панелей подвесного потолка, следы течи, повреждения отделочного слоя на стенах и потолке лестничной площадки.

«Согласно жилищному законодательству периодичность текущего ремонта подъезда составляет один раз в три — пять лет в зависимости от классификации зданий и их износа. Плата за содержание общедомового имущества на постоянной основе включается в платёжный документ, поэтому жители имеют полное право на ухоженные подъезды. На практике, к сожалению, далеко не всегда так», — отметил руководитель управления госстройжилнадзора РС(Я) Павел Аргунов.

Повторная проверка, проведенная в феврале 2022 года, показала, что предписание надзорного органа исполнено в полном объеме — в подъезде произведен косметический ремонт. Стоит отметить, что за нарушение лицензионных требований управляющая организация привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ.