25.04.2021
17:42
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Светская хроника

Уйти красиво. Тыгына Дархана огламурили

Часто актеры становятся заложниками своей роли. Нюргун Бэчигэн решил не держать себя в облике героического Тыгын Дархана и с помощью целой команды стилистов преобразился….Удалось ли перевоплощение?

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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