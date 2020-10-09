09.10.2020
10:33
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Коронавирус

Уйдут ли якутские школьники на досрочные каникулы?

Министр здравоохранения Якутии Елена БОРИСОВА в ходе прямого эфира в социальных сетях отметила, что карантинные меры либо переход на дистанционное обучение в образовательных учреждениях республики определяются по количеству заболевших, передает ЯСИА.

 «На данный момент нет превышения эпидемиологического порога по заболеваемости среди детского населения, поэтому мы определились с Роспотребнадзором и Минобразования Якутии, что карантинные меры либо переход на дистанционное обучение будут определяться по количеству заболевших», — отметила министр.

«Здесь точно так же, как и по ОРВИ и гриппу – если превышен порог в 10% среди учащихся класса или группы, то классный руководитель или руководство школы сами определяются с форматом обучения», — объяснила Елена Борисова.

Такими же полномочиями наделены главы муниципальных образований – они сами могут оценивать эпидситуацию в районах и наслегах, а затем накладывать карантинные меры или же назначать каникулярное время.

«Качество образования – важное составляющее процесса, поэтому мы должны четко представлять грань между получением образования и сохранением здоровья», — заключила министр.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://ysia.ru/ministr-zdravoohraneniya-otvetila-na-vopros-o-dosrochnyh-kanikulah-v-shkolah-yakutii/
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