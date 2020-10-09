Уйдут ли якутские школьники на досрочные каникулы?

Министр здравоохранения Якутии Елена БОРИСОВА в ходе прямого эфира в социальных сетях отметила, что карантинные меры либо переход на дистанционное обучение в образовательных учреждениях республики определяются по количеству заболевших, передает ЯСИА.

«На данный момент нет превышения эпидемиологического порога по заболеваемости среди детского населения, поэтому мы определились с Роспотребнадзором и Минобразования Якутии, что карантинные меры либо переход на дистанционное обучение будут определяться по количеству заболевших», — отметила министр.

«Здесь точно так же, как и по ОРВИ и гриппу – если превышен порог в 10% среди учащихся класса или группы, то классный руководитель или руководство школы сами определяются с форматом обучения», — объяснила Елена Борисова.

Такими же полномочиями наделены главы муниципальных образований – они сами могут оценивать эпидситуацию в районах и наслегах, а затем накладывать карантинные меры или же назначать каникулярное время.