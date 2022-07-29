Ухудшилась ситуация с лесным пожаром в селе Нахара

Самолет Бе-200 направили в Сунтарский район Якутии. Как сообщила руководитель пресс-службы МЧС РФ Ксения Рахматуллина, такое решение приняли в связи с ухудшением ситуации в селе Нахара. В Мирнинском районе продолжают работу вертолеты Ми-8 АК «Алроса» и Ми-26 МЧС РФ. Воздушные суда сбросили на местах пожаров 270 тонн воды. На данный момент из-за плохой видимости работа авиации приостановлена. В Якутск направляется Ил-76 с более 100 профессиональными лесными пожарными разных подразделений на борту. тгк @yk24ru

Фото: пресс-служба МЧС Источник: тгк @yk24ru

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