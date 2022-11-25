Уход западных ИТ-продуктов открывает возможности для российских компаний



Создание новых возможностей и мер поддержки для развития отечественной

ИТ-индустрии обсудили на пленарном заседании форума «Цифровой алмаз» в

Якутске. Участие в нём приняли представители федеральных министерств и

ведомств, региональных властей и ведущие компании отрасли.

В пленарном заседании «Россия №1. Как поверить в сверхмечту и стать

технологической державой» в качестве спикеров приняли участие министр

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, министр

экономического развития РФ Максим Решетников и глава Якутии Айсен Николаев.

Максут Шадаев отметил, что индустрия страны имеет необходимый потенциал для

массового замещения иностранных продуктов российскими технологиями.

«ИТ-отрасль получила беспрецедентные условия для развития. От налоговых

льгот и освобождения от проверок до отсрочек от срочной службы для

сотрудников аккредитованных предприятий. Если раньше мы думали, как создать

дополнительные стимулы для российских заказчиков, чтобы они выбирали

отечественные технологии, то сейчас у нас ситуация однозначная — другой

альтернативы нет. Все пустующие ниши будут заниматься», — заявил Шадаев.

Участники рассмотрели вопросы технологического лидерства, суверенитета в

области программного обеспечения, информационной инфраструктуры и

кибербезопасности.

Как подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Решетников, работа

в этом направлении ведётся уже давно и решения, принимаемые для перехода на

отечественные разработки, основываются на уже наработанном опыте и имеющейся

базе.

«Сейчас мы видим, как изменился подход компаний и их отношение к российским

разработкам. Причём, это касается не только айти, а широкого спектра,

например, нефтехимии и машиностроения, компании готовы пользоваться

отечественными технологиями и инвестировать в них. При этом имеются и

вызовы, которые связаны с оттоком части специалистов. Но мы продолжим

выстраивать совместно с бизнесом ту финансовую инфраструктуру, которая будет

наиболее благоприятна для отрасли », – сказал Решетников.

Глава Якутии Айсен Николаев выразил уверенность, что уход западных

ИТ-продуктов с российского рынка открывает большие возможности для местных

специалистов, и перед государством стоит задача создать необходимые условия

для их работы. По мнению главы региона самую главную роль здесь играет

человеческий капитал.

«В республике с каждым годом появляются всё новые компании, так как у нас

создана целая экосистема инноваций, связанная с университетами, институтами

развития, инвесторами. Это слияние таких факторов, как хороший человеческий

капитал, за который надо бороться, безопасная среда для бизнеса и создание

инновационных экосистем, которые будут поддерживать проекты с момента

появления идеи. Вопросы, связанные сейчас с оформлением работы бизнеса,

продажами, монетизацией, так как крупные ИТ-компании изначально

ориентировались на мировой рынок, можно решить, если создать новые платформы

с новыми партнёрами, создать альтернативу мировым монополистам», – сказал

Айсен Николаев.

Напомним, форум «Цифровой алмаз» проходит в Якутске 25-26 ноября при

поддержке Минцифры РФ. Мероприятия в рамках деловой программы разделены на

три направления: «Технологическая держава», «Цифровые медиа» и «Разработка

компьтерных игр». Всего в программу форума вошли более 25 деловых

мероприятий, участие подтвердили свыше 100 спикеров и модераторов.



