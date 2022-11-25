Уход западных ИТ-продуктов открывает возможности для российских компаний
Создание новых возможностей и мер поддержки для развития отечественной
ИТ-индустрии обсудили на пленарном заседании форума «Цифровой алмаз» в
Якутске. Участие в нём приняли представители федеральных министерств и
ведомств, региональных властей и ведущие компании отрасли.
В пленарном заседании «Россия №1. Как поверить в сверхмечту и стать
технологической державой» в качестве спикеров приняли участие министр
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, министр
экономического развития РФ Максим Решетников и глава Якутии Айсен Николаев.
Максут Шадаев отметил, что индустрия страны имеет необходимый потенциал для
массового замещения иностранных продуктов российскими технологиями.
«ИТ-отрасль получила беспрецедентные условия для развития. От налоговых
льгот и освобождения от проверок до отсрочек от срочной службы для
сотрудников аккредитованных предприятий. Если раньше мы думали, как создать
дополнительные стимулы для российских заказчиков, чтобы они выбирали
отечественные технологии, то сейчас у нас ситуация однозначная — другой
альтернативы нет. Все пустующие ниши будут заниматься», — заявил Шадаев.
Участники рассмотрели вопросы технологического лидерства, суверенитета в
области программного обеспечения, информационной инфраструктуры и
кибербезопасности.
Как подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Решетников, работа
в этом направлении ведётся уже давно и решения, принимаемые для перехода на
отечественные разработки, основываются на уже наработанном опыте и имеющейся
базе.
«Сейчас мы видим, как изменился подход компаний и их отношение к российским
разработкам. Причём, это касается не только айти, а широкого спектра,
например, нефтехимии и машиностроения, компании готовы пользоваться
отечественными технологиями и инвестировать в них. При этом имеются и
вызовы, которые связаны с оттоком части специалистов. Но мы продолжим
выстраивать совместно с бизнесом ту финансовую инфраструктуру, которая будет
наиболее благоприятна для отрасли », – сказал Решетников.
Глава Якутии Айсен Николаев выразил уверенность, что уход западных
ИТ-продуктов с российского рынка открывает большие возможности для местных
специалистов, и перед государством стоит задача создать необходимые условия
для их работы. По мнению главы региона самую главную роль здесь играет
человеческий капитал.
«В республике с каждым годом появляются всё новые компании, так как у нас
создана целая экосистема инноваций, связанная с университетами, институтами
развития, инвесторами. Это слияние таких факторов, как хороший человеческий
капитал, за который надо бороться, безопасная среда для бизнеса и создание
инновационных экосистем, которые будут поддерживать проекты с момента
появления идеи. Вопросы, связанные сейчас с оформлением работы бизнеса,
продажами, монетизацией, так как крупные ИТ-компании изначально
ориентировались на мировой рынок, можно решить, если создать новые платформы
с новыми партнёрами, создать альтернативу мировым монополистам», – сказал
Айсен Николаев.
Напомним, форум «Цифровой алмаз» проходит в Якутске 25-26 ноября при
поддержке Минцифры РФ. Мероприятия в рамках деловой программы разделены на
три направления: «Технологическая держава», «Цифровые медиа» и «Разработка
компьтерных игр». Всего в программу форума вошли более 25 деловых
мероприятий, участие подтвердили свыше 100 спикеров и модераторов.
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