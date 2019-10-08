УГСЖН удалил на своем сайте сообщение о «Строй-Академии»

Вчера, 7 октября уполномоченный по защите прав предпринимателей Республики Саха (Якутия) Айталина СОКОЛОВА провела «круглый стол», в котором приняли участие представители строительных фирм «Строй-Академия» и «Утум», журналисты, представители общественности. SakhaLife об этом подробно рассказал в статье Татьяны БУРЦЕВОЙ «Дискуссия Айны Неустроевой и Антона Жондорова на «круглом столе» омбудсмена» https://sakhalife.ru/diskussiya-ajny-neustroevoj-i-antona-zhondorova-na-kruglom-stole-ombudsmena/

В ходе этого мероприятия Анастасия МАКСИМОВА, представитель фирмы «Горпроект», одного из дольщиков — юрлиц, заявила: «Айна Неустроева утверждает, что негативные публикации помешали «Строй-Академии» привлечь новых дольщиков, но это не соответствует действительности, так как на сайте УГСЖН РС(Я) появилось уведомление, что «Строй-Академия» не имеет право привлекать средства дольщиков».

Айна Неустроева, директор ООО «Строй-Академия» не могла скрыть своего удивления, как ни старалась.

Омбудсмен Соколова своими уточняющими вопросами выяснила, что сообщение на сайте Управления государственного и жилищного надзора — УГСЖН появилось 11 сентября.

Напомним, что 19 сентября тогдашний руководитель УГСЖН Наталья ЧУСОВСКАЯ приняла самое активное участие в заседании профильной комиссии Общественной палаты г. Якутска, впервые собравшей в одной аудитории конфликтующие стороны. SakhaLife осветил и это мероприятие в статье «Айна Неустроева подала в суд на Антона Жондорова. https://sakhalife.ru/ajna-neustroeva-podala-v-sud-na-antona-zhondorova/

Анастасия Максимова, представитель группы компаний «Утум», а читатель помнит, что «Горпроект» — детище «Утума», оказалась прекрасно информирована. Действительно, еще вчера вечером на сайте официальном УГСЖН Якутии обнаружилось сообщение о том, что «Строй-Академия» не имеет права привлекать денежные средства участников долевого строительства».

Между тем, сегодня этот файл пропал с официального сайта ведомства.

Оказалось, ООО «Строй-Академия» сегодня утром направила в УГСЖН официальное письмо, в котором отметила, что об этом сообщении они узнали случайно, на публичном мероприятии от третьих лиц, представителей другой строительной фирмы… В письме говорится, что «информация, размещенная на сайте УГСЖН, не соответствует действительности и противоречит действующему законодательству, так как ООО «Строй-Академия» не находится на стадии банкротства, по результатам внеплановой проверки УГСЖН РС(Я)» на предмет соблюдения законодательства, «нарушений, которые бы запрещали ведение строительства и привлечение денежных средств граждан не выявлено. На данный момент компания имеет право заключать договора долевого участия с применением эскроу-счетов и финансировать строительство за счет собственных средств, либо с привлечением внешних инвесторов».

В письме «Строй-Академии» говорится, что информация, размещенная на сайте УГСЖН, «является абсолютно ложной, противоречащей действующему законодательству, а официальный статус сайта наносит существенный репутационный и финансовый ущерб предприятию и мешает дальнейшей работе по реализации проекта и договорной работе с инвесторами». «Также хотелось бы отметить, что данные действия УГСЖН РС(Я) ставят существующих дольщиков в заведомо безвыходное положение, которое может привести к статусу обманутых», — пишет заместитель директора ООО «Строй-Академия» В.В. АЛЕКСЕЕВ.

В связи с вышеизложенным, предприятие потребовало убрать ранее размещенную информацию и разместить соответствующий комментарий.

Как сообщили представители ООО «Строй-Академии», ранее размещенная информация была удалена с официального сайта УГСЖН РС(Я) сразу же по регистрации письма предприятия, в их присутствии.

Напомним, что 20 сентября Наталья Чусовская была отправлена в отставку с поста руководителя УГСЖН РС(Я) с формулировкой «в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта».

Сейчас и.о. руководителя ведомства является В.М. ПЕРМЯКОВ.

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.