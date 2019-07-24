Угрозы населенным пунктам Нюрбинского района нет

В ответ на обращение к главе республики жителей Нюрбинского района о сильном задымлении вблизи наслегов Сайылык и Чукар Минэкологии Якутии сообщает о том, что в настоящее время на территории Нюрбинского района ведутся работы по тушению 3 лесных пожаров, один из них локализован. Общая площадь, пройденная огнем, составила 50 га.

На пожарах работают силы федерального резерва Якутского авиаотделения ФБУ «Авиалесоохрана», десантники пожарные Верхневилюйского и Нюрбинского филиалов, работники службы наземной охраны лесов Верхневилюйского и Нюрбинского филиалов ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс», всего 115 человек. Также мобилизовано местное население в количестве 16 человек. Задействовано 9 единиц техники.

На данный момент прямой угрозы населенным пунктам нет, во избежание возможного перехода огня, основные силы работают по кромкам пожаров со стороны наслегов. Прокладывается минерализованная полоса, ведется постоянное окарауливание территории.

Кроме того, в районе зарегистрированы еще 8 лесных пожаров, которые попадают под «Зону контроля лесных пожаров». Напомним, согласно Правилам тушениям лесных пожаров, в случае если прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинен, работы по тушению приостанавливаются. За данными пожарами ведется постоянный мониторинг посредством системы ИСДМ-Рослесхоз, проводится авиапатрулирование.

Отметим, в силу географических особенностей, практически 90% земель лесного фонда Нюрбинского района относятся «Зонам контроля лесных пожаров».

Минэкологии Якутии рекомендует жителям республики не поддаваться панике и пользоваться официальными источниками. В целях уточнения информации напрямую можно обратиться в районные лесничества, комитеты и инспекции государственного экологического надзора.