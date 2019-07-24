АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
27
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.13
 70.64
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.07.2019, 15:22
Красота & Здоровье
 7 взрослых «ухо-горло-нос» вопросов детскому оториноларингологу
24.07.2019, 15:20
Культура & Образование
Проект «Земля Олонхо» рассматривался на «круглом столе»
24.07.2019, 14:50
Политика
Сахамин Афанасьев: важно участие общественности в реализации нацпроекта «Экология»
24.07.2019, 14:19
Якутия
Сахамин Афанасьев: Нижняя Колыма ждет перемен
24.07.2019, 14:15
Культура & Образование
Новое: детская аналитическая журналистика
24.07.2019, 13:30
Спорт
Якутяне участвуют в чемпионате России по легкой атлетике
24.07.2019, 13:00
Судебная хроника
Выводов не сделал: Житель Якутии пойдет в тюрьму
24.07.2019, 12:59
Происшествия
Угрозы населенным пунктам Нюрбинского района нет
24.07.2019, 12:48
Политика
Памятник Ивану Кульбертинову хотят установить в Парке Победы
24.07.2019, 12:36
Культура & Образование
Эксклюзив
Якутяне в восторге от нового «Короля Льва»
24.07.2019, 12:23
Финансы
РСХБ увеличил вложения в российский агросектор на 13%
24.07.2019, 12:10
Культура & Образование
В Якутске объявлен краудсорсинг проекта «Библиотечный Якутск»
24.07.2019, 11:59
Экономика
Состоялось совещание региональных операторов капитального ремонта ДФО
24.07.2019, 11:46
Происшествия
Якутянка стала жертвой ловкого обмана
24.07.2019, 11:35
Экономика
Сахатранснефтегаз: Замена газопровода по улице Жорницкого произведена с опережением графика
24.07.2019, 11:22
Экономика
Поспеши!!! Осталось всего 3 дня до праздничного события!!!
24.07.2019, 11:11
Происшествия
В Якутии сгорел мост
24.07.2019, 10:58
Красота & Здоровье
Эксклюзив
Матрена Сыромятникова: Аконит – моя панацея
24.07.2019, 10:46
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: Выставка ВДНХ «Резидент»
24.07.2019, 10:34
Судебная хроника
Многодетные семьи получили земельные участки после суда
24.07.2019, 10:31
Политика
Эксклюзив
Ил Тумэн и правительство Якутии в принятии бюджета вместе, как ниточка с иголочкой
24.07.2019, 10:19
Экология
Минэкологии Якутии о самолете
24.07.2019, 10:10
Спорт
Дзамболат Тедеев: В Польшу поедут не все
24.07.2019, 10:05
Культура & Образование
Позитив
Феноменальный успех «детища» маэстро Индигирского!
24.07.2019, 9:59
Общество
Стали известны зарплатные ожидания якутян
24.07.2019, 9:47
Происшествия
В республике увеличилось количество лесных пожаров
24.07.2019, 9:35
Экономика
ГУП «ЖКХ РС (Я)» проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд рублей
24.07.2019, 9:23
Происшествия
Фотофакт
В Якутии произошла попытка преступления на золотодобывающем предприятии
24.07.2019, 9:11
Культура & Образование
Анонс
Единственный концерт в Якутске Анастасии Чжан
24.07.2019, 9:03
Якутск
Объявление
О временном (плановом) ограничении водоснабжения в Якутске
24.07.2019, 0:49
Общество
Сегодня день рождения ученого и общественного деятеля
24.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, среда 24 июля 2019
23.07.2019, 23:56
Якутия
Железные дороги Якутии приглашают на открытие пассажирского движения со станции Нижний Бестях
23.07.2019, 22:22
Политика
Кадровые перестановки Ил Дархана
23.07.2019, 22:17
Якутск
Суд обязал застройщика Петросяна вернуть землю
23.07.2019, 21:29
Официально
Опровержение Водоканала
23.07.2019, 18:51
Официально
График плановых работ энергетиков на 24 июля
23.07.2019, 17:19
Погода
Жара — погода в Якутске на завтра
23.07.2019, 16:55
Экология
Лесной бизон занесен в Красную книгу
23.07.2019, 16:53
Сахалыы
“Бичиккэ” сонун кинигэ: икки ааптар биир сэһэни суруйан таһаарда
23.07.2019, 16:17
Экономика
Зампредседателя правительства РФ в аэропорту Якутска провел совещание по реконструкции ВПП  
23.07.2019, 15:46
Культура & Образование
В Якутске открывается выставка «Герой гражданской войны в Якутии»
23.07.2019, 15:43
Экономика
Якутскэнерго: почти 22 тыс. потребителей воспользовались возможностью погасить долги без пени
23.07.2019, 15:07
Якутск
В Якутске будет изменен скоростной режим по улице Автодорожная
23.07.2019, 14:42
Происшествия
Инспекторы ГИМС рассказали детям, как обезопасить себя и оказать помощь людям, попавшим в беду
23.07.2019, 14:16
Политика
Впервые заседание правительства Якутии транслируется в прямом эфире
23.07.2019, 14:13
Общество
Фотофакт
Веселая остановка появилась в Хатассах
23.07.2019, 14:10
Экология
Видео
В Якутии найдены уродцы на месте падения ступени ракеты
23.07.2019, 14:05
Происшествия
Массовая драка в Якутске — комментарий МВД
23.07.2019, 14:02
Общество
Продлен срок подачи заявок на Форум тюркской молодежи «Золото тюрков» в Чувашии
23.07.2019, 14:00
Культура & Образование
Стрит-арт художник Пол Барлоу проведет в Якутске мастер-класс
23.07.2019, 13:30
Якутия
Фотофакт
Айсен Николаев осмотрел сенокосные угодья в Заречье
23.07.2019, 13:00
Экономика
Совет директоров «Сахатранснефтегаза» поддержал благотворительную работу компании
23.07.2019, 12:45
Политика
Якутян креативно научили защищать гранты
23.07.2019, 12:44
Происшествия
В Якутии в ДТП пострадали 4 человека, среди них 10-ти месячный ребенок
23.07.2019, 12:33
Экономика
Фотофакт
В малосемейке по ул.Горького проходит ремонт
23.07.2019, 12:30
Некролог
Ушла из жизни якутская актриса
23.07.2019, 12:27
Общество
Рейс авиакомпании «Якутия» перенесен на сутки
23.07.2019, 12:21
Политика
Единороссы обсудили вопрос поведения в приграничной зоне
23.07.2019, 12:10
Экономика
Суда ЛОРПа открыли арктическую навигацию
23.07.2019, 11:58
Судебная хроника
Жительница Якутии получила реальный срок
23.07.2019, 11:46
Спорт
Якутский борец стал чемпионом Румынии
23.07.2019, 11:34
Происшествия
В Якутии горели двухэтажки
23.07.2019, 11:22
Якутия
Непогода парализовала движение на трассе в Якутии
23.07.2019, 11:16
Якутск
Объявление
В Якутске пройдет благотворительная акция «Семья — семье»
23.07.2019, 11:10
Происшествия
Полицейские за одну ночь поймали более 70 подростков в Якутске
23.07.2019, 10:58
Экономика
В Жиганский район доставили запланированные объемы топлива
23.07.2019, 10:49
Якутск
Экстра
Взломан ютуб-канал, подконтрольный мэрии Якутска
23.07.2019, 10:45
Происшествия
Закоренелые преступники совершили плохое дело
23.07.2019, 10:33
Якутия
Анонс
Владимир Солодов ответит на вопросы населения в прямом эфире в Instagram
23.07.2019, 10:20
Экология
Фотофакт
Медведи заполонили Южную Якутию
23.07.2019, 10:09
Общество
Прокуратура Якутска защитила права молодой мамочки
Происшествия
24 июля 2019, 12:59
171

Угрозы населенным пунктам Нюрбинского района нет

В ответ на обращение к главе республики жителей Нюрбинского района о сильном задымлении вблизи наслегов Сайылык и Чукар Минэкологии Якутии сообщает о том, что в настоящее время на территории Нюрбинского района ведутся работы по тушению 3 лесных пожаров, один из них локализован. Общая площадь, пройденная огнем, составила 50 га.

На пожарах работают силы федерального резерва Якутского авиаотделения ФБУ «Авиалесоохрана», десантники пожарные Верхневилюйского и Нюрбинского филиалов, работники службы наземной охраны лесов Верхневилюйского и Нюрбинского филиалов ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс», всего 115 человек. Также мобилизовано местное население в количестве 16 человек. Задействовано 9 единиц техники.

На данный момент прямой угрозы населенным пунктам нет, во избежание возможного перехода огня, основные силы работают по кромкам пожаров со стороны наслегов. Прокладывается минерализованная полоса, ведется постоянное окарауливание территории.

Кроме того, в районе зарегистрированы еще 8 лесных пожаров, которые попадают под «Зону контроля лесных пожаров». Напомним, согласно Правилам тушениям лесных пожаров, в случае если прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинен, работы по тушению приостанавливаются. За данными пожарами ведется постоянный мониторинг посредством системы ИСДМ-Рослесхоз, проводится авиапатрулирование.

Отметим, в силу географических особенностей, практически 90% земель лесного фонда Нюрбинского района относятся «Зонам контроля лесных пожаров».

Минэкологии Якутии рекомендует жителям республики не поддаваться панике и пользоваться официальными источниками. В целях уточнения информации напрямую можно обратиться в районные лесничества, комитеты и инспекции государственного экологического надзора.

 

Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
21.07.2019, 9:10
Политика
Резонанс
Мэр Вилюйска: Смонтировали удобные кадры для населения
18.07.2019, 11:47
Якутия
Фотофакт
Позитив
Вот это улов! Житель Якутии поймал огроменную рыбу!
20.07.2019, 22:53
Политика
Мэр Якутска прокомментировала слухи про Айсена Николаева
20.07.2019, 22:22
Происшествия
В Якутске задержан подозреваемый в стрельбе в кафе
18.07.2019, 11:34
Экономика
Виктор Лебедев нацелил сотрудников на эффективность
21.07.2019, 9:04
Якутия
Глава Якутии посетил золотоизвлекательную фабрику «Полюс Алдан»
18.07.2019, 20:19
Происшествия
Девушка выехала на машине из Якутска в Покровск и пропала без вести
20.07.2019, 22:31
Якутия
Айсен Николаев принял участие в возложении цветов к памятнику первооткрывателям Алдана
20.07.2019, 22:16
Желток
Дневник будущей мамочки
18.07.2019, 19:13
Экология
Фотофакт
Медведица Аяна из Среднеколымского района радуется белому снегу
23.07.2019, 14:05
Происшествия
Массовая драка в Якутске — комментарий МВД
19.07.2019, 20:51
Происшествия
Экстра
Следком Якутии возбудил уголовное дело по резонансному убийству в Намцах
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Красота & Здоровье
24.07.2019

 7 взрослых «ухо-горло-нос» вопросов детскому оториноларингологу

Эксклюзив
Культура & Образование
24.07.2019

Якутяне в восторге от нового «Короля Льва»

Экономика
24.07.2019

Сахатранснефтегаз: Замена газопровода по улице Жорницкого произведена с опережением графика

Экономика
24.07.2019

Поспеши!!! Осталось всего 3 дня до праздничного события!!!

Экология
24.07.2019

Минэкологии Якутии о самолете

Спорт
24.07.2019

Дзамболат Тедеев: В Польшу поедут не все

Позитив
Культура & Образование
24.07.2019

Феноменальный успех «детища» маэстро Индигирского!

Фотофакт
Происшествия
24.07.2019

В Якутии произошла попытка преступления на золотодобывающем предприятии