Угрозы нет. За пожарами в Якутии следят с космоса

На территории республики принимаются меры по тушению 19 лесных пожаров, 8 из них локализованы. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 1 693 га. За прошедшие сутки в зоне обслуживания ликвидирован 1 пожар в Усть-Алданском районе (Дюпсинское). В зоне контроля ликвидирован — 1. В тушении возгораний привлечено 759 человек, 77 единиц техники.

В зоне контроля, на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда, где приостановлено решением КЧС Правительства РС(Я), действует 56 термоточки на общей площади 255 278 га. Наблюдение за данными возгораниями осуществляется с использованием космических средств. Угрозы населению и объектам экономики нет.

