Угрожал убийством должностному лицу

Против жителя Батагая возбудили уголовное дело за угрозу убийством должностному лицу. Обвиняемому также грозит статья за похищение человека. Житель Батагая подозревается в угрозе убийством сотруднику Верхоянского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)». Инцидент произошел 24 марта 2023 года. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии. Отмечается, что дело передано в Верхоянский межрайонный следственный отдел СУ СК России по республике. Следственным органом проводится процессуальная проверка на предмет наличия иных составов преступлений, в том числе по ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Ход расследования уголовного дела находится на контроле Верхоянской межрайонной прокуратуры.

Источник: пресс-служба прокуратуры Якутии

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