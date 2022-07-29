Угроза перехода огня на Арылах сохраняется — МЧС

Угроза перехода огня на населённый пункт сохраняется. В Арылах прибыла аэромобильная группировка регионального управления МЧС России. Выставлены пожарные посты вдоль распространения фронта огня, проводится постоянное маневрирование сил и средств. Общая группировка сил и средств, сосредоточенных в населённом пункте, составляет 148 человек и 22 единицы техники, из которых 11 единиц специальной пожарной техники.

Источник: Пресс-служба МЧС по РС (Я).

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