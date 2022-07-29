29.07.2022
02:41
95
Происшествия
Угроза перехода огня на Арылах сохраняется — МЧС
Угроза перехода огня на населённый пункт сохраняется. В Арылах прибыла аэромобильная группировка регионального управления МЧС России. Выставлены пожарные посты вдоль распространения фронта огня, проводится постоянное маневрирование сил и средств. Общая группировка сил и средств, сосредоточенных в населённом пункте, составляет 148 человек и 22 единицы техники, из которых 11 единиц специальной пожарной техники.
Источник: Пресс-служба МЧС по РС (Я).
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.07.2022
0
0
29.07.2022
0
138
29.07.2022
0
481
28.07.2022
0
549
28.07.2022
0
745
28.07.2022
0
411
28.07.2022
0
646
28.07.2022
0
596
28.07.2022
0
368
28.07.2022
0
499
28.07.2022
0
571
28.07.2022
0
686
28.07.2022
0
374
28.07.2022
0
214
28.07.2022
0
399
28.07.2022
0
502
28.07.2022
0
322
28.07.2022
0
296
28.07.2022
0
334
28.07.2022
0
1520
28.07.2022
0
407
28.07.2022
0
1637
28.07.2022
1
1127
28.07.2022
0
1621
28.07.2022
0
878
28.07.2022
0
2144
28.07.2022
0
265
28.07.2022
0
2600
28.07.2022
0
2314
28.07.2022
0
505
28.07.2022
0
2353
28.07.2022
0
226
28.07.2022
0
559
28.07.2022
0
434
28.07.2022
0
1318
28.07.2022
0
263
28.07.2022
0
411
28.07.2022
0
514
28.07.2022
0
475
28.07.2022
0
443
28.07.2022
0
966
28.07.2022
0
510
28.07.2022
0
267
28.07.2022
0
459
28.07.2022
0
1073
28.07.2022
0
703
28.07.2022
0
794
28.07.2022
0
292
28.07.2022
0
349
28.07.2022
0
771
28.07.2022
0
685
28.07.2022
0
514
28.07.2022
0
1102
28.07.2022
0
465
28.07.2022
0
1636
28.07.2022
0
748
28.07.2022
0
1157
28.07.2022
0
6299
27.07.2022
0
824
ТОП НОВОСТИ
25.07.2022
0
30004
26.07.2022
0
13266
23.07.2022
0
12389
23.07.2022
0
7382
24.07.2022
2
7245
26.07.2022
0
6488
23.07.2022
0
4777
26.07.2022
0
4759
Добавить комментарий