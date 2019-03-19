Угроза малому бизнесу Якутии

Некоммерческое партнерство «Красноярск против пиратства», несмотря на название, работает по всей стране. Заключая соглашения с правообладателями товарных знаков и исполнителями песен, сотрудники покупают в магазинах игрушки, канцелярию, CD-диски, а затем предъявляют претензию о нарушении продавцом авторских прав. Суды зачастую становятся на сторону компании, взыскивая миллионные компенсации. ЯСИА разбирается в угрозе для якутских бизнесменов.

Свою деятельность некоммерческое партнерство ведёт уже более десяти лет. За эти годы фирма подала в арбитражный суд тысячи исковых заявлений от имени и российских, и зарубежных компаний. «КПП» представляет интересы фирм Entertainment One UK Limited, Rovio Entertainment Oyj, Carte Blanche Greetings Limited — правообладателей персонажей мультфильмов «Свинка Пеппа» и «Angry Birds» и Мишки Тедди. Среди отечественных доверителей — владельцы товарных знаков «Маша и медведь», «Фиксики», «Барбоскины» и многих других.

В сфере интересов партнёрства защита прав не только авторов мультфильмов, но и исполнителей песен. За продажу нелицензированных дисков группы «Limp Bizkit», Стаса Михайлова и Елены Ваенги с предпринимателей требуют крупные суммы.

Так, с ИП из Кемеровской области было взыскано 2 млн рублей за проданный им за 100 рублей контрафактный диск «Коллекционное издание ВАЕНГА». Недавно схожее требование было предъявлено к ООО «Меркурий 17» из села Намцы из-за продажи диска Стаса Михайлова. «Красноярск против пиратства» требует компенсацию в 140 тысяч рублей и оплату издержек.

Всего в прошлом году Арбитражным судом Якутии было рассмотрено 68 споров, связанных с охраной интеллектуальной собственности. Особое место среди них занимают дела «КПП».

«Все дела серийные, суммы исков составляют от 10 тысяч до 90 тысяч рублей. По итогам рассмотрения: пять дел прекращены в связи с заключением мирового соглашения и отказа от иска; 58 дел завершены удовлетворением исковых требований, с ответчиков взыскана компенсация за нарушения авторских прав (из них по 11 делам исковые требования удовлетворены частично)» — сообщает пресс-служба суда.

На сайте «Красноярск против пиратства» (reidy.ru) есть специальный раздел, в котором предпринимателям рассказывают о преимуществах заключения мирового соглашения. Зачастую бизнесменам предлагают небольшую скидку. Так, например, по делу о продаже двух игрушек «свинка Пеппа» в одном из якутских магазинов вместо требуемых 20 тысяч рублей истец согласился на 17 тысяч руб.

«По соглашению с правообладателем мы вправе заключать только 50 мировых соглашений в месяц, при том что за этот период подаем 500 исковых заявлений», — отмечено на сайте.

Для доказательства покупки истцы предъявляют чеки, видеозапись и само приобретение. Подать заявление в суд компания может и через несколько месяцев после покупки. По сути, под ударом — практически любой продавец детских товаров и канцелярии, а такое важное и нужное дело, как защита прав авторов, превращается в новый вид «рэкета».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Якутии Айталина Соколова знает о сложившейся ситуации.

«К нам поступало обращение предпринимателя, мы принимали участие в суде, настаивали на признании действий истца недобросовестными, что все его действия можно трактовать как злоупотребление правом. Истцом определён размер компенсации, несоразмерный допущенному нарушению, так, в нашем деле стоимость компенсации превышала стоимость товара в 57 раз. Мы понимаем, что пределы размера компенсации установлены законодательством, однако же единичный товар у предпринимателя не должен нести для него таких последствий, посредством откровенной охоты на малый бизнес. В результате в суде мы вдвое снизили размер компенсации. Помимо этого мы проводили совещание с предпринимателями по данному вопросу. В текущем году у нас есть обращение предпринимателя, однако решение по нему уже было принято до того, как он к нам пришёл, сейчас помогаем предпринимателю получить рассрочку» — прокомментировала ЯСИА Айталина Валерьевна.

По мнению юристов, бизнесменам при покупке товаров для последующей перепродажи стоит запрашивать у оптовика подтверждение соблюдения прав владельцев товарных знаков. Также в договор можно внести пункт о том, что за нарушение авторских прав отвечает оптовик. В таком случае фирму, продавшую товар, можно будет попытаться привлечь в качестве соответчика или доказать отсутствие умысла на нарушение закона.