Угроза ЧС в Усть-Майском районе предотвращена

7 апреля в п. Солнечный Усть-Майского района проведено комиссионное обследование водного объекта – р. Аллах-Юнь под руководством первого заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Семена Яковлева. В работе комиссии также приняли участие представители Среднеленского межрайонного отдела рыбоохраны Восточно-Сибирского территориального управления Росрыболовства и инженер ГКУ РС(Я) «Исполнительная дирекция по водному хозяйству и организации восстановительных работ по ликвидации последствий паводков в РС(Я)».



Комиссией установлено, что на реке Аллах-Юнь на территории лицензионного участка ООО АС «Дражник» ООО СА «Золото Ыныкчана» незаконно построена дамба, которая перекрыла большую часть водного объекта, создав угрозу подтопления площадей ООО АС «Дражник» и размыва моста автомобильной дороги республиканского значения «Амга».



Ранее по жалобе ООО АС «Дражник» усть-майской инспекцией государственного экологического надзора проведена внеплановая проверка по итогам которого ООО СА «Золото Ыныкчана» привлечено к административной ответственности по статье 7.6 КоАП РФ за самовольное занятие водного объекта или пользование ими с нарушением установленных условий и выдано предписание об устранении нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований по демонтажу дамбы в срок до 10 апреля.



Кроме этого, за самовольное занятие лесных участков или использование указанных участков для раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства складов, возведения построек (строительства), распашки и других целей без специальных разрешений на использование указанных участков по статье 7.9 КоАП РФ привлечено к административной ответственности должностное лицо артели.



В момент обследования комиссией установлено, что работы по демонтажу дамбы начаты. После комиссионного обследования проведено рабочее совещание с руководством ООО СА «Золото Ыныкчана» и ООО АС «Дражник».

Также данный вопрос рассмотрен на внеочередном заседании КЧС района, которое состоялось 9 апреля. В ходе заседания и.о. генерального директора ООО СА «Золото Ыныкчана» Калашник Л.П. проинформировала, что предписание усть-майской инспекции государственного экологического надзора будет исполнено в срок. Для контроля исполнения предписания в п. Солнечный работает рейдовая группа под руководством начальника отдела государственного экологического надзора Минэкологии РС(Я) Александра Герасимова.

Кроме того, на внеочередном заседании КЧС района рассмотрены вопросы по безопасному пропуску весеннего половодья на территории Усть-Майского района.

