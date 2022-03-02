02.03.2022
16:19
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Происшествия

Угонщик в Якутске совершил ДТП и уснул на скамейке…

1 марта около 8 часов утра  в дежурную часть ГИБДД г. Якутска поступила информация о том, что от одного из домов, расположенных  в  переулке Сюльского,  угнали автомашину Хюндай Грета.

Чуть попозже  в дежурную часть поступило сообщение о том, что во дворе дома в 203 мкр. неустановленный водитель, управляя автомобилем Хюндай Грета,  совершил наезд на стоящую автомашину Тойота Премио  и оставил место ДТП,  участником которого он являлся.   

В ходе оперативно-розыскных мероприятий “по горячим следам” сотрудниками ГИБДД угнанная автомашина и, как оказалось,  она же совершившая  наезд на Тойоту,  была замечена в районе 203 мкр. возле кооперативных гаражей. На транспортном средстве имелись характерные повреждения от ДТП. Рядом с автомобилем находился  молодой человек с явными признаками опьянения. Со слов работника расположенного поблизости пункта шиномонтажа,   парень подъехал на автомобиле Хюндай Грета,  попросил его отремонтировать, а сам … заснул на скамейке.  

Полицейские  установили личность гражданина и передали следственно — оперативной группе  для дальнейшего разбирательства.

Проведенное освидетельствование выявило у 22-летнего нарушителя 0,58 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха, сотрудниками ГИБДД  был составлен административный материал по ч.3 ст.12.28 КоАП РФ за управление транспортным средством лицом  в состоянии опьянения  не имеющим прав: данное нарушение влечет  административный арест на срок до 15 суток либо штраф  в размере 30 тысяч рублей. Водитель  привлечен к административной ответственности  и за оставление места ДТП. Ну а за угон транспортного средства молодому человеку  ответить  тоже придется, но уже совсем по другой статье и другого кодекса. 

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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