Угонщик в Якутске совершил ДТП и уснул на скамейке…

1 марта около 8 часов утра в дежурную часть ГИБДД г. Якутска поступила информация о том, что от одного из домов, расположенных в переулке Сюльского, угнали автомашину Хюндай Грета.

Чуть попозже в дежурную часть поступило сообщение о том, что во дворе дома в 203 мкр. неустановленный водитель, управляя автомобилем Хюндай Грета, совершил наезд на стоящую автомашину Тойота Премио и оставил место ДТП, участником которого он являлся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий “по горячим следам” сотрудниками ГИБДД угнанная автомашина и, как оказалось, она же совершившая наезд на Тойоту, была замечена в районе 203 мкр. возле кооперативных гаражей. На транспортном средстве имелись характерные повреждения от ДТП. Рядом с автомобилем находился молодой человек с явными признаками опьянения. Со слов работника расположенного поблизости пункта шиномонтажа, парень подъехал на автомобиле Хюндай Грета, попросил его отремонтировать, а сам … заснул на скамейке.

Полицейские установили личность гражданина и передали следственно — оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

Проведенное освидетельствование выявило у 22-летнего нарушителя 0,58 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха, сотрудниками ГИБДД был составлен административный материал по ч.3 ст.12.28 КоАП РФ за управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения не имеющим прав: данное нарушение влечет административный арест на срок до 15 суток либо штраф в размере 30 тысяч рублей. Водитель привлечен к административной ответственности и за оставление места ДТП. Ну а за угон транспортного средства молодому человеку ответить тоже придется, но уже совсем по другой статье и другого кодекса.