Угонщик-рецидивист пытался избежать наказания

Ранее судимый за кражи и угон житель Ленского района Якутии вновь попался на преступлении. С учетом назначенного ему ранее условного срока мужчина приговорён к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Трое мужчин, сговорившись, ночью с 12 на 13 июля 2018 года совершили преступление — покушение на неправомерное завладение автомобилем. Во дворе дома троица открыла автомашину, мужчины сели вовнутрь и пытались завести двигатель. Их заметила соседка хозяина машины, она наблюдала за преступными действиями с балкона своей квартиры. Преступников задержали, а в салоне машины обнаружили и изъяли их отпечатки пальцев. В суде первой инстанции подсудимые полностью признали вину по предъявленному обвинению.

Но один из компании не согласился с приговором суда. Его адвокат подал в Верховный суд Якутии апелляционную жалобу, в которой просил изменить приговор и назначить ему условное наказание.

Рассмотрев материалы, суд признал приговор законным, обоснованным и справедливым. Отмечено, что при назначении наказания были учтены характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности, и смягчающие наказание обстоятельства: полное признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, молодой возраст, наличие беременной жены и состояние здоровья. Приговор Ленского районного суда оставлен Верховным судом РС(Я) без изменения, он вступил в законную силу.

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