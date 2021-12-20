20.12.2021
08:09
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Судебная хроника

Уголовное дело Виктора Лебедева будет закрыто?

19 декабря, то есть вчера, исполнилось два года с момента инцидента между Виктором Лебедевым и Владимира Стрижака. По статье 78 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности» обвиняемый освобождается от уголовной ответственности в связи с давностью события. Таким образом по действующему законодательству Виктор Лебедев должен быть освобожден от уголовной ответственности. Ждем официального объявления решения суда по этому громкому делу  – действительно ли оно будет прекращено из-за истечения срока давности или возникнут новые обстоятельства? Пока на сайте судебного участка №43 отсутствует какая-либо информация — как о состоявшемся 17 декабря судебном заседании, так  и о дате следующего.

Поэтому ссылаемся на информацию стороны Владимира Стрижака, опубликованную News.Ykt.Ru, что 17 декабря на очередное заседание Виктор Лебедев не явился в 27-й раз – по причине болезни, от которой лечится в стационаре.  

Напомним, что гендиректор АО «Саханефтегазсбыт», депутат Ил Тумэна Виктор Лебедев обвиняется в избиении своего подчиненного по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Судебный процесс идет с февраля этого года на участке №43 мирового суда г.Якутска.

Неявка по болезни на судебные заседания Виктора Лебедева вызвала много обсуждений и стала «притчей во языцех». Ситуацию даже прокомментировали глава Якутии и другие известные политики. Сторона Стрижака публично в СМИ высказывала мнение, что Лебедев симулирует и настаивала на его присутствии в суде. Доходило до того, что судья мирового участка №43 по г. Якутску Анна Прокопьева выносила решение о принудительном приведении подсудимого на заседание суда. Но судприставы вернулись из Якутской республиканской клинической больницы без Виктора Лебедева – он был нетранспортабелен. Они смогли лишь взять письменные показания у лечащего врача и самого пациента.

Судья Анна Прокопьева проверила обоснованность медицинских заключений по делу Виктора Лебедева — она допросила на суде врачей, лечивших пациента Лебедева. Судья так же назначила проверку ЯРКБ прокуратурой и федеральными медицинскими структурами, которые дали исчерпывающий ответ, что пациент Виктор Лебедев действительно тяжело болен. 

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Чтобы получить информацию из первых рук, SakhaLife удалось дозвониться до Виктора Лебедева. С первых мгновений разговора стало ясно, что Лебедев серьезно болен: он тяжело дышал, натужно кашлял, говорил с трудом.   В разговоре с SakhaLife  Виктор Николаевич отметил, что он повторно заболел ковидом, что подтверждается медицинскими документами. В первый раз Лебедев заболел COVID-19 осенью этого года. Он был переведен из гастроэнтерологического отделения Республиканской больницы – Центра экстренной медицинской помощи №2 в красную зону этого же медучреждения. От кого он заразился коронавирусной инфекцией, сказать затруднялся. В последнее время Лебедев лечился в стационаре РБ №2. После этого, у него обострилось хроническое заболевание, которое и стало причиной госпитализации.

У Виктора Лебедева – повторный ковид

Ранее в интервью SakhaLife адвокат Ольга ЧЕРНЫШОВА заявила, что самом начале судебного процесса сторона Виктора Лебедева ходатайствовала о том, чтобы суд рассмотрел это дело в его отсутствие из-за болезни, как это нередко применяется в судебной практике. Однако судья Анна Прокопьева вынесла решение о том, чтобы суд шел в присутствии ответчика в связи с общественным резонансом. По мнению защитника ответчика, если бы суд удовлетворил их  ходатайство, судебный процесс по этому делу давно бы закончился.

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Не менее большой резонанс вызвало и утверждение кандидатуры Анны Прокопьевой на должность мирового судьи в Госсобрании (Ил Тумэн). Напомним, тесть Виктора Лебедева – известный политик Михаил Эверстов является народным депутатом республики. И он принял весьма активное участие в обсуждении судьи Анны Проокопьевой в Ил Тумэне. SakhaLife подробно сообщал об этом:

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Интересно, что истец Владимир Стрижак проживает в Якутске в одной квартире вместе со своим дядей Игорем Никитиным, который находится сейчас под домашний арестом. Якутский городской суд рассматривает его уголовное дело по обвинению в совершении должностных преступлений на посту генерального директора АО «Саханефтегазсбыт» (ст.293 ч.1.1; ст.285 ч.3 УК РФ). Его подельник Гриша Фероян скрывается от правосудия, а самого Игоря Никитина доставили в наручниках из Москвы. Судья Людмила Николаева ведет этот судебный процесс с августа, последнее заседание состоялось 3 декабря, а следующее назначено в новом году – 12 января, сообщается на сайте Якутского городского суда.

В такой стадии сегодня находятся параллельно идущие громкие судебные процессы по уголовным делам бывшего и нынешнего директоров «Саханефтегазсбыта» — одного из стратегически важных предприятий Якутии.

Источник: Сетевое издание Sakhalife
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