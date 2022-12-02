Уголовное дело на руководство якутского предприятия за долги по зарплате



В производстве старшего следователя СО по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) находится уголовное дело, возбужденное в сентябре 2022 года в отношении руководства ООО «Трест-Сервис» по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из иной личной заинтересованности.

Материалами уголовного дела установлено, что в период с июня 2021 года по январь 2022 года руководство предприятия не выплатило заработную плату работникам организации. Как установили следователи, сумма задолженности по невыплатам работникам организации составила более 1,4 миллионов рублей.

В ходе следствия проведен осмотр места регистрации и фактического местонахождения юридического лица, изъята документация, представляющая интерес для следствия. В ходе принятых следствием мер, направленных на возмещение имущественного вреда, удалось добиться полного погашения задолженности по заработной плате. Кроме того, работникам выплачены денежные компенсации в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой.