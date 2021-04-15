Уголовное дело мигранта направлено в суд

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении гражданина иностранного государства, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Следствием установлено, что вечером 26 марта 2021 года в ходе проведения операции «Нелегальный мигрант» сотрудниками полиции был установлен и задержан 23-летний гражданин иностранного государства, который не имел при себе документов, удостоверяющих личность и подтверждающих право нахождения на территории Российской Федерации.

При доставлении для установления личности в отдел полиции молодой человек предложил участковому уполномоченному взятку в сумме 20 000 рублей.

Участковый уполномоченный отказался от получения денежных средств и сообщил о происходящем руководству.

В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования установлены все обстоятельства произошедшего, проведены мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, которая легла в основу обвинительного заключения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.