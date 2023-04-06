Уголовное дело Игоря Шкурко будет прекращено? — Телеграм

Возбужденное уголовное дело по факту получения взятки в отношении первого заместителя генерального директора — главного инженера ПАО «Якутскэнерго» компании Русгидро Игоря Шкурко будет прекращено в связи со смертью подозреваемого, сообщает источник arcticpost.ru.

Такая ситуация регламентируется в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации: «Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае смерти подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего».

Смерть рассматривается как нереабилитирующее основание прекращения уголовного дела, фактически констатирующее совершение преступления умершим. То есть производство в отношении него может быть продолжено, но только в интересах его реабилитации, восстановления его чести, доброго имени, репутации.

Напомним, что 30 марта был задержан по подозрению в получении взятки первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Якутскэнерго» Игорь ШКУРКО. 31 марта Якутский горсуд по ходатайству следственных органов принял решение об аресте и отправил Игоря Шкурко в СИЗО.

Затем 4 апреля в соцсетях и СМИ появились сообщения о суициде замгендиректора «Якутскэнерго» в камере СИЗО. К вечеру того дня в редакцию Sakhalife поступила официальная информация УФСИН России по Республике Саха (Якутия): 4 апреля в камере следственного изолятора обнаружен обвиняемый без признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали его смерть. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По предварительным данным признаков криминальной смерти не обнаружено.

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