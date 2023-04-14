«Уголовка» за сбор редких растений и грибов: видеокомментарий специалиста-биолога

6 апреля 2023 года Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки в Уголовный кодекс. Злоумышленника, собравшего редкие виды грибов или растений, могут привлечь к санкциям: обязательным работам от 480 часов, исправительным работам, а строгость будет ранжироваться вплоть до лишения свободы с милионными штрафами

«За незаконный сбор и уничтожение растений из Красной книги России будет грозить до девяти лет. Один из авторов закона отметил недостаточную защиту «особо ценных объектов растительного мира» в действующем законодательстве» — сообщает РБК (https://www.rbc.ru/politics/06/04/2023/642c165d9a794754ad43be80) С правовой точки зрения, преступление может быть совершено либо умышлено, либо по неосторожности – говорит юрист Александр Рыковский.

Когда вы срываете, продаете, покупаете краснокнижное растение или грибы, то совершаете осмысленные действия, заведомо зная, что это. Возможно ли доказать, что редкий цветок (гриб) сорван или продается случайно? Маловероятно. Неосторожностью можно назвать случайное уничтожение либо повреждение растения или гриба при передвижении, или когда среди купленного букета ромашек оказался краснокнижный цветок», – отмечает Рыковский.

— В Якутии существует своя Красная книга и не все ее якутские популяции попадают в Красную книгу России — рассказывает в своем видеокомментарии Академии наук Якутии Александр Исаев – д.б.н., заместитель директора по научной работе ИБПК ФИЦ «ЯНЦ СО РАН». Но есть и попавшие в Красную книгу России растения, например, это «Редовския двоякоперистая» (як. Хос корсуннаах редовския), «Рябинокизильник Позднякова» — редкий вид, произрастающий на юге Якутии, «Лапчатка Толля» — зимнезеленый травянистый многолетник, встречающийся в Верхоянском районе, в бассейне реки Яны, включая притоки Адыча, Дулгалах, Бытантай, Сартанг и др. Наибольшие опасения, относительно уголовного преследования у нашего специалиста вызывает распространенное и на севере и юге республики лекарственное растение —«Родиола розовая» или «Золотой корень»…

Не забываем, что бережное отношение к нашей якутской природе с недавнего времени административно формализовано. Так сбор саранок, прострелов (подснежников) и других краснокнижных растений Якутии влечет штрафы. Согласно статье 4.5 КОАП РС(Я), уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу РС(Я), бездействие, которое может привести к их гибели, приобретение, продажа либо пересылка влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 5 000 рублей; на юридических лиц — от 500 000 до 1 000 000 рублей. Сбор растений, занесенных в Красную книгу Якутии, возможен в исключительных случаях, по разрешениям, выдаваемым Минэкологии региона (см. подробнее: https://ysia.ru/grozyat-li-yakutyanam-shtrafy-za-sbor-gribov-i-yagod/).

Вместе с тем, в Красную книгу России в скором времени будет включено 739 новых видов растений, мхов, грибов, лишайников и водорослей, утверждаемых Минприроды РФ в эти дни. Особый статус может получить одуванчик линейнолистный, колокольчики и пионы.

«Вооружаем» наших читателей, что караться может покупка и продажа таких растений в интернете до 9 лет в составе преступной группы. Итак, смотрим комментарий нашего специалиста-биолога Александра Петровича Исаева, приятного просмотра и бережем свою родную природу!