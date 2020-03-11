Уголь Харбалаха от Таттинских шахтеров

Как живет перспективное горное предприятие ОАО «Телен» сегодня

Считается, что якутскую молодежь в промышленность надо специально зазывать, агитировать, готовить, чуть ли не заманивать. Оказывать идеологическую и организационную поддержку. Между тем, в Таттинском улусе в Харбалахе есть самая настоящая шахта, в которой трудятся исключительно местные кадры. Как шахта выжила в лихие 90-ые и по сей день стабильно действует, давая селянам работу, зарплату, социальную защиту и уверенность в завтрашнем дне? SakhaLife вникал, беседуя с директором ОАО «Телен» Прокопием РАХЛЕЕВЫМ.

53 года назад, в 1967 году, началась особая эра в жизни Таттинского (тогда Алексеевского) района: промышленная разработка Харбалахского месторождения каменного угля. Распоряжением Совета Министров ЯАССР важную и ответственную миссию поручили Якутскому лестопрому.

Уже тогда о большом потенциале Харбалахских угольных недр говорили данные геологической разведки. История предприятия стала тому подтверждением.

В 1981 году к должности помощника машиниста бурового станка приступил молодой специалист Прокопий РАХЛЕЕВ. Прокопий Дмитриевич прошел все ступени профессионального роста, структуру производства знает от «а» до «я».

В 2007 году коллектив выбрал Рахлеева директором ОАО «Телен» – так звучит название предприятия после акционирования.

Директор шахты Харбалаха Прокопий Рахлеев

СПРАВКА:

РАХЛЕЕВ Прокопий Дмитриевич, директор ОАО «Телен». Полный кавалер знака «Шахтерская Слава», Заслуженный шахтер РФ, Заслуженный горняк РС (Я), Почетный гражданин Таттинского улуса, МО «Средне-Амгинский наслег», МО «Усть-Амгинский наслег».

Родился в 1959 году в селе Ситта Кобяйского района. Когда мальчику исполнилось 10 лет, семья переехала в село Харбалах Таттинского района.

Образование: окончил Свердловский техникум связи, инженерно-технический факультет ЯГУ им. М.К. Аммосова.

После прохождения службы в рядах Советской Армии в 1981 году поступил в штат Харбалахского угольного разреза, где трудится по сей день в качестве директора ОАО «Телен».

Женат. Супруга – участковый фельдшер-акушер в селе Харбалах. Имеет троих взрослых детей и четырех внуков.

…Шел 1963 год. Республика стремительно развивалась, крайне необходимо было энергетическое топливо для заречной группы районов. Геологические исследования угольного разреза были организованы в Алексеевском районе по заданию правительства ЯАССР.

Поисково-разведочные работы проводил отряд № 66/6 Якутской центральной геолого-съемочной экспедиции под руководством И. КЫЧКИНА. По их результатам составлен геологический отчет с подсчетом запасов и последующим утверждением. Утверждены балансовые запасы углей только по участку «Харбалах» по категориям А+В+С1 в количестве 18 934 тыс. тонн и забалансовые запасы категории С2 в количестве 913,8 тыс. тонн. Цифры подтверждали: разрез более чем перспективный.

Приказом директора Алексеевского лесопункта Ивана БУРНАШОВА от 30 ноября 1967 г. на месторождении был открыт горный участок. Полный кавалер знака «Шахтерская Слава» Иван Иванович Бурнашов долгие годы проработал в штате разреза на разных должностях. Его называют одним из основоположников предприятия.

В 1976 году начальником участка был назначен молодой выпускник ЯГУ Виктор СОЛОМОНОВ. В то время разработка на горном участке велась вахтовым методом, на производственной базе были только временные жилища для работников. Далекая от совершенства техника не соответствовала требованиям ведения горных работ.

Водитель Семен Викторович Соломонов

Энергичный, полный сил инженер вместе с начальником горного управления Министерства топливной промышленности Василием Максимовым разработали план развития горного участка. Его основными пунктами были обозначены: строительство производственной базы на месторождении с соответствующей инфраструктурой; обучение и привлечение местного населения для работы на горном участке.

10 декабря 1984 г. по решению Совета Министров ЯАССР горный участок получил статус отдельного юридического лица «Харбалахский угольный разрез», первым директором которого назначен Виктор Соломонов.

Прокопий Дмитриевич Рахлеев вспоминает:

– Тем временем наступили постперестроечные времена, когда годами выработанные советские методы работы оказались никому не нужны, плановая система стала рушиться. Вместо них пришли рыночные отношения, реформы и перемены. В 1985 году на наш разрез приехал трудиться горным мастером выпускник инженерно-технического факультета ЯГУ Владимир ИВАНОВ. Инициативный молодой специалист зарядил коллектив своей энергией и знаниями. Он первым в Якутии провел приватизацию горного предприятия. В 1994 году разрез был преобразован в акционерное общество открытого типа «Телен». Владимира Григорьевича мы выбрали директором общества.

Шли непростые 90-е годы. Как предприятие выжило в те годы, вспоминать тяжело. В 1998 г. генеральным директором был избран выпускник группы ГИ-86-2 ЯГУ Сергей Сестикович БУРНАШЕВ. Благодаря высокому профессионализму, нацеленности на результат нового директора и всего коллектива разрез выжил в трудные годы кризиса и стал одним из высокорентабельных предприятий Якутии.

Предприятие росло, развивалось. Не сразу, а постепенно оно стало обеспечивать углём Таттинский, Чурапчинский, частично Амгинский, Мегино-Кангаласский и Усть-Алданский районы. Приезжают за отличным харбалахским углем даже из вилюйской группы улусов.

В 1999-2000 гг. была проведена геологическая разведка на северо-восточном фланге Харбалахского месторождения по приросту балансовых запасов.

В 2007 г. директором ОАО «Телен» избран Прокопий Рахлеев. Прокопий Дмитриевич уделяет огромное внимание кадровой политике на предприятии. Он сумел сохранить имеющийся костяк профессионалов и подготовить специалистов из числа своих работников в Северо-Восточном государственном университете имени М.К. Аммосова за счет средств предприятия.

Ветераны предприятия в День шахтера. 2017 г.

В штате ОАО «Телен» трудятся 92 человека. Прокопий Дмитриевич Рахлеев прикладывает много сил для улучшения условий труда и быта сотрудников. В 2017 году, в год 50-летия Харбалахского угольного разреза, введен в строй административно-бытовой комплекс. Под его крышей на первом этаже расположились столовая для рабочих, раздевалка, душевая. На втором – актовый зал, где можно отдохнуть, набраться сил. Помимо производственных совещаний проводятся другие мероприятия. К примеру, регулярный медицинский осмотр работников. Текучки кадров нет, каждый считает себя полноправным членом дружного коллектива перспективного предприятия.

Прокопий Рахлеев заявил, что местные кадры прекрасно работают в промышленности. Живым примером этому является шахта в Харбалахе. Есть династии, в которых работают уже второе поколение Таттинских шахтеров. Более того, кадры, которые начинали в ОАО «Телен» в последующем хорошо себя зарекомендовали на крупных промышленных предприятиях, например, в АО «Алмазы Анабара». И этим в Харбалахе тоже гордятся, ведь рабочую закалку они получили в родном селе.

Сегодня, как и во все годы существования Харбалахского угольного разреза, трудовой коллектив компании состоит из опытных и сильных духом людей, преданных своей профессии и трудовым традициям, заложенным предшественниками.

ОАО «Телен», под руководством Рахлеева П.Д., плодотворно взаимодействует с администрацией муниципального образования в области социально значимых задач. Между ОАО «Телен» и муниципальным образованием «Средне-Амгинский наслег» с 2014 г. заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, соглашение о реализации условий по строительству жилых домов для молодых семей ОАО «Телен», в рамках которых предприятие финансирует программу «Обеспечение жильем молодых семей».

Накопленный опыт, высокий профессионализм и целеустремленность в достижении поставленных целей работников дают уверенность, что и в дальнейшем, как и в предыдущие десятилетия, коллектив ОАО «Телен» достойно справится со всеми поставленными задачами.