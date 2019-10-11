Угнанный мотоцикл нашелся в… соседнем селе

В Амгинском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне мотоцикла.

Установлено, что потерпевший оставил мотоцикл марки «Минск» во дворе своего частного дома. Этим и воспользовался злоумышленник, который ночью угнал мотоцикл. На угнанном транспорте мужчина уехал в соседнее село, находящееся в 25 километрах.

Там он привлек внимание полицейских, которые в ходе разбирательств установили, что при нём находится чужой мотоцикл. На следующее утро полицейские сообщили удивленному хозяину транспорта, что ночью у него был похищен мотоцикл, который был обнаружен сотрудниками уголовного розыска в соседнем селе.

В настоящее время 32-летний, ранее судимый за кражу, мужчина водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.