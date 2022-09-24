Ушла из жизни заслуженный врач Якутской АССР

С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 22 сентября после тяжелой болезни скончалась ветеран здравоохранения республики, заслуженный врач Якутской АССР, почетный гражданин Сунтарского улуса Зедгенизева Мария Афанасьевна.

Мария Афанасьевна родилась в 1933 году в с. Сунтар в местности Ыылаах в семье простых колхозников. Отец, Иванов Афанасий Саввич, в суровые годы войны был председателем колхоза «Партизан», мать Анна Захаровна была домохозяйкой, вырастила десятерых детей, была удостоена звания «Мать-героиня». В год, когда началась война, Маша пошла в Сунтраскую среднюю школу. Училась очень прилежно, была активной ученицей, спорстменкой, занималась общественной работой. С детства Маша мечтала стать врачом, и в 1951 году сразу поступила в Омский мединститут на факультет педиатрии.

После окончания института начинающего врача назначили в Верхневилюйскую райбольницу детским врачом. В годы, когда не хватало простого пенициллина, не была распространена массовая вакцинация против детских инфекционных заболеваний, когда смерть от туберкулеза и менингита была повальной, молодой врач отдавала все свои силы во имя спасения жизни детей. Зимой и летом ездила иногда на грузовике, иногда на оленьей упряжке, иногда на лошадях по труднодоступным селам и далеким алаасам, к заболевшим детям и роженицам. Впервые в районе стала проводить вакцинацию против распространенных у детей заболеваний, использовала новые методы диагностики и лечения, делала пункцию заболевшим детям, что было вообще единичным случаем в условиях сельской районной больницы. Ей приходилось осваивать навыки врача-хирурга, оперировать тяжело больных детей. И, как итог, впервые в районе были снижены показатели детской смертности.

Надо сказать, что в те годы в республике своих медицинских кадров не хватало, поэтому врачи приезжали из центральных областей России. В 1959-1961 году молодого врача отправили в клиническую ординатуру при знаменитом Ленинградском научно-исследовательском Институте педиатрии. Годы ординаторства в одном из лучших институтов, под руководством светил советской педиатрии дали Марии огромный багаж знаний, обогатили ее опыт новыми умениями, придали уверенность в своих силах. После ординатуры Мария Афанасьевна вернулась в республику как молодой перспективный кадр и стала работать врачом-ординатором детского отделения в Якутской городской больнице.

Но в 1962 году она не раздумывая, поехала в родной район и была назначена педиатром в Сунтарскую райбольницу. С той поры начался новый этап ее жизни — как организатора сельского здравоохранения. В 1964 году Марию Афанасьевну назначили заместителем главного врача района по лечебной работе. Она и ее коллеги работали с энтузиазмом, и добились многого. В 1968 году за заслуги в области здравоохранения ей было присвоено звание «Заслуженный врач ЯАССР».

В 1971 Марии Афанасьевне доверили возглавить систему здравоохранения в районе. Она работала не жалея сил, чтобы здравоохранение района развивалось поступательно, системно. Были построены новые участковые больницы в центрах совхозов, кадровое обеспечение в них было почти 100%-ным. Оснащение по требованиям того времени было довольно современным. Особое внимание обращали на здоровье детей и школьников, вместе с образовательными учреждениями была разработана плановая работа по профилактической работе. Огромное внимание уделялось работе СЭС, в те годы она только становилась на ноги.

Мария Афанасьевна умело выстроивала диалог с руководителями предприятий района во благо здоровья их тружеников, потому стольмногие обьекты здравоохранения были построены самими предприятиями, совхозами.

Она была очень ответственным и требовательным руководителем, но удивительно то, что все, кому довелось с ней работать и общаться, отмечали ее исключительную доброту, человечность, честность, порядочность, умение сопереживать. Она никогда не отказывала в помощи тем, кто в ней нуждался. Мария Афанасьевна была человеком активной гражданской позиции, состояла в рядах КПСС, но это было не формальное членство, она была настоящим коммунистом. В 1970-1972 гг. избиралась кандидатом в члены обкома КПСС, неоднократно избиралась депутатом районного совета, а также членом пленума райкома КПСС. С 1986-1998 гг. Мария Афанасьевна работала врачом станции скорой помощи.

С мужем, ветераном педагогического труда, Заслуженным работником образования ЯАССР, руководителем предприятий образования в разные годы, известным спортсменом и участником фольклорного ансамбля под руководством С.А. Зверева-Кыыл уола Семеном Александровичем Зедгенизевым, они прожили долго и счастливо, вырастили сына и дочь, растут внуки и правнуки.

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Прощание с Марией Афанасьевной Зедгенизевой состоится 25 сентября, в воскресение, с 11.00 часов в траурном зале «Некрополь» по адресу Сергеляхское шоссе 5 км, 2/8.